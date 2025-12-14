Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 14. 7:12

Így írnak ők – December 14., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Kövér László, Mandula Viktor, Szabó Tímea, Jámbor András, és Deák Dániel gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Kövér László

1914 óta a legsikeresebb évtized a Fidesznek köszönhető

Mandula Viktor

„Menetelünk a katasztrófa felé, ha nem látunk át a játszmáin”

Szabó Tímea

Szombati demonstráció, létszámellenőrzés I.

Jámbor András

Szombati demonstráció, létszámellenőrzés II.

Deák Dániel

Szombati demonstráció, létszámellenőrzés III.

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 14., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 13., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 13., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 12., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgenderlobbi

Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.