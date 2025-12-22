Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 22. 14:43

Így írnak ők – December 22., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Dúró Dóra, Csillag István, Lánczi Tamás, Csizmadia László és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Dúró Dóra

„Magyar Péter hazudik és Lakatos Márkot mentegeti”

Csillag István

Csillagnak megkérgesedik a szíve.

Lánczi Tamás

„Hazaszeretet, magyarság, család – védendő értékeink”

Csizmadia László

„A patriótáknak ki kell tartaniuk!”

Dezse Balázs

„A baloldalon soha senki nem volt következetes.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 22., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 22., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 21., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 21., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

„Próbáknak ideje ez itt”

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekukrajna

Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbrüsszel

Kalandozás a „migránsgettóban”

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektönkretétel

Az ország tönkretételének programja

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.