Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 03. 15:38

Így írnak ők – December 3., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Balassa Tamás, Mandula Viktor, Bálint Botond, Hont András és Szalai Szilárd gondolataiból tallózunk 

Összes idézet

Balassa Tamás

„Hős Anya kitüntetést Orbán Géniusznak”

Mandula Viktor

Kocsmapolitizáló hergelő videókat gyártó színész kóstolgatja Kapu Tibort

Bálint Botond

„Becsüljük meg a szerencsénket”

Hont András

Itt a fődíjas kérdés!

Szalai Szilárd

Védjen meg téged az MZP

Így írnak ők

Így írnak Ők

Így írnak ők – December 3., délután

Így írnak Ők

Így írnak ők – December 3., délelőtt

Így írnak Ők

Így írnak ők – December 2., délután

Így írnak Ők

Így írnak ők – December 2., délelőtt

Véleményváró

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

