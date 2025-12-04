Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 04. 6:45

Így írnak ők – December 4., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Kunhalmi Ágnes, Raskó György, Török Gábor, Anikay Antal és Susánszky Mátyás gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Kunhalmi Ágnes

Orbán „rajzolgatása” – nem, nem az rajz...

Raskó György

Szakértő „úr”: nyálas, macskahangon dumáló, jóllakott kismalac

Török Gábor

Gyenge kísérlet a „labda” kapufára tolására...

Anikay Antal

A szabadság ára

Susánszky Mátyás

Januárban ismét fölmegy a várba?

Így írnak ők

Véleményváró

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalizmus

Markó Béla a woke-őrület oldalán

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Címoldalról ajánljuk

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

