Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 07. 14:46

Így írnak ők – December 7., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Ágoston László, Mandula Viktor, Hortay Olivér, Szánthó Miklós és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Ágoston László

„Ha Orbán marad, biztosan nem lesz jobb”

Mandula Viktor

„Egy nárcisztikus pszichopata”

Hortay Olivér

„Von der Leyennek és csapatának pedig mennie kell”

Szánthó Miklós

Baloldali rutinmunka

Ambrózy Áron

A Tisza nem más, mint a lábhoz tett értelem maga, de mégis kasszasiker

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 7., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 7., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 6., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 6., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekkommunista

Régi-új baloldali családellenesség

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalizmus

Markó Béla a woke-őrület oldalán

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.