Mező Gábor Facebook : „Ismét meg kell emelnem a kalapom a Ferencváros előtt. Varga Barnabásék a Rangerst is legyőzték, ráadásul Barna (nahát) fejesgóljával. Már tovább is jutottak, de még fontosabb, hogy még a legjobb nyolcban is ott maradhatnak. Elég sok meccsét megnéztem a Fradinak az Európa Ligában, és jó nézni, hogy egy magyar csapat – ma is öt magyarral a kezdőben – ilyen szépen szerepel zömmel erősebbnek tartott együttesek ellen. Okosan, taktikusan futballoznak, és egyelőre a szerencse (joggal) is mellettük áll. Robbie Keane játékosként az egyik kedvencem volt, éreztem, hogy jó lehet a Fradinál – márcsak a szellemisége, a személyisége miatt is –, és egyelőre teljesen beváltja a reményeket. Remélem, jövőre már legyőzhetjük őket a Honvéddal. Nem lesz egyszerű. Lehet utálni a Ferencvárost – mint a Bayernt Németországban, a Juventust Olaszországban, s persze a Real Madridot Spanyolországban –, de példamutató, ahogyan az elmúlt évek alatt felépítették. Varga Barnabás története meg az egyik legfelemelőbb az elmúlt éveket tekintve. Szerény, kemény, önazonos fiatalember, aki alapember lehetne egy Fradinál erősebb csapatban is.”