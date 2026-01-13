Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 13. 15:02

Így írnak ők – Január 13., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Szabó Tímea, Rónay Tamás, Nefelejcs Gergő, Ambrózy Áron és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Szabó Tímea

Tímea a választás után anyakönyvvezető szeretne lenni.

Rónay Tamás

Ez az: kiszámíthatóság, jogbiztonság, ezért is bővít itthon a Mercedes.

Nefelejcs Gergő

A progresszív értelmiség – az egyéni túlélésért – beállt Magyar mögé.

Ambrózy Áron

„Sulyok május végére írta ki a választást, ám…”

Jeszenszky Zsolt

Akik azonosulnak a teherautók platójáról ordítozó Szamuely-klónnal.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 13., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 13., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 12., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 12., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Nem lóverseny az euróbevezetés

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekdonald trump

Trump, Maduro és a libsi farizeusok

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Ki is az a „mindenki”?

Bayer Zsolt avatarja

Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.