Így írnak ők – Január 15., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Márki-Zay Péter, Lattmann Tamás, Mráz Ágoston Sámuel, Nagy Attila Tibor és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk

Márki-Zay Péter

Az valóban igaz, hogy Magyart Brüsszelből pénzelik

Lattmann Tamás

„Újra hupákolás lesz a pénzünkből Budapesten”

Mráz Ágoston Sámuel

Tiszáéknál készülnek a vereségre és a választási csalási vádra

Nagy Atilla Tibor

Közvélemény-kutatások: „itt valami nagyon bűzlik”

Dezse Balázs

Magyar Péternek kezd nyűg lenni a valóság

