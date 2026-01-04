Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 04. 15:00

Így írnak ők – Január 4., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Szabó Bálint, Ujhelyi István, Francesca Rivafinoli, Mandula Viktor és Bálint Botond gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Szabó Bálint

A Tiszának lefőtt a kávé, megalakult a Tiszántúl Párt

Ujhelyi István

„Amit szabad Jupiternek, a kisökörnek nehogy már ne!?”

Rivafinoli Francesca

Adjon az Isten…

Mandula Viktor

A Momentum modern halállistája

Bálint Botond

„Ilyen az, amikor valaki elmebeteg, és mindenfélét képzeleg”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Egyre erősödik sokakban az érzés.

