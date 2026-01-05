Így írnak Őkdélutángyűjtemény2026. 01. 05. 14:33

Így írnak ők – Január 5., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Dúró Dóra, Szánthó Miklós, Rákay Philip, Jeszenszky Zsolt és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk.

Dúró Dóra

A felelőtlen bevándorláspolitika következményei

Szánthó Miklós

„Ez a ’26-os választás tétje!”

Rákay Philip

„Péter idegállapotba kerül”

Jeszenszky Zsolt

„Meg persze vannak a »független« politológusok, elemzők”

Dezse Balázs

„Mert a baloldal világa amúgy rendkívül egyszerű”

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

