„Elég aggasztó az is, amit most láttunk Magyar Péterrel kapcsolatban”

Fodor Gábor
2026. 02. 16. 6:36
Fodor Gábor, Facebook: „Én nem sok jóra számítok a hátralévő választási kampányban. Elég aggasztó az is, amit most láttunk Magyar Péterrel kapcsolatban. Esélyes, hogy törvényellenesen felvételt készítettek róla, ami felháborító. Ne felejtsük azonban el, hogy a Tisza elnöke is azzal robbant be a politikai életbe, hogy titokban, illegálisan felvette a saját volt feleségét. Aztán a későbbi barátnője, Vogel Evelin készített róla a tudta nélkül felvételeket,  most pedig láthatjuk a történetnek a legújabb felvonását. Végtelenül elszomorító, hogy valódi, érdemi viták helyett ismét csak ezzel kénytelen foglalkozni a hazai nyilvánosság.”


 

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

