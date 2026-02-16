Fodor Gábor, Facebook: „Én nem sok jóra számítok a hátralévő választási kampányban. Elég aggasztó az is, amit most láttunk Magyar Péterrel kapcsolatban. Esélyes, hogy törvényellenesen felvételt készítettek róla, ami felháborító. Ne felejtsük azonban el, hogy a Tisza elnöke is azzal robbant be a politikai életbe, hogy titokban, illegálisan felvette a saját volt feleségét. Aztán a későbbi barátnője, Vogel Evelin készített róla a tudta nélkül felvételeket, most pedig láthatjuk a történetnek a legújabb felvonását. Végtelenül elszomorító, hogy valódi, érdemi viták helyett ismét csak ezzel kénytelen foglalkozni a hazai nyilvánosság.”



