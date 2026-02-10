Rendkívüli

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 10. 14:47

Így írnak ők – Február 10., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Gelencsér Ferenc, Dobrev Klára, Balassa Tamás, Lánczi Tamás és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Gelencsér Ferenc

Gelencsér nem ért egyet a vagyonadóval.

Dobrev Klára

Dobrev szerint a Fidesz korrupt volt, a Tisza korrupt lesz, ha lesz…

Balassa Tamás

„Lázár János politikus könyörtelen, ízléstelen és borzalmas ember.”

Lánczi Tamás

„Magyarországnak ellen kell állnia a brüsszeli nyomásnak.”

Jeszenszky Zsolt

„Beállni a mindenszarozó Tisza-kórusba.”

Külföldi híreink

