Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 11. 14:42

Így írnak ők – Február 11., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Vásárhelyi Mária, Hargitai Miklós, Ambrózy Áron, Mandula Viktor és Szalai Szilárd gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Hargitai Miklós

A megjegyzés a gáz: „két vadonatúj gázerőmű áráért”.

Ambrózy Áron

Kapkod a Tisza, szétszórtak az embereik.

Mandula Viktor

Akasztják a hóhért.

Szalai Szilárd

„A baloldal nem lop, csak egyenlít.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 11., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 11., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 10., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 10., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekbegum

Az elfeledett iszlamista lányok

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.