Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 15. 6:36

Így írnak ők – Február 15., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Jámbor András, Fekete-Győr András, Kötter Tamás, Hont András és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Jámbor András

Jámbor megint álmodozik

Fekete-Győr András

Létezhet olyan, amit már nem tenne meg Fegyőr egy befutó helyért a Tisza-listáján?

Kötter Tamás

„Mindezt a demokrácia még nagyobb tiszteletére”

Hont András

Az érem másik oldala

Ambrózy Áron

„Aki szerint Zelenszkij teljesen vakon van, azzal Merz vagy egy másik német ordítozni fog”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 15., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 14., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 14., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 13., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.