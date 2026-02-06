Rendkívüli

„Magyar P. megsemmisíteni, kiszorítani akarja a potenciális partnereket”

„Magyar P. megsemmisíteni, kiszorítani akarja a potenciális partnereket"

Kaltenbach Jenő
2026. 02. 06. 6:47
Kaltenbach Jenő, Facebook : „Az igazi arc. Ha Magyar Tiszája valóban ellenzèki párt lenne, akkor szövetsègre törekedne a többi ellenzèki párttal, mert így lenne a legnagyobb esèlye legyőzni a Fideszt. Ehelyett, az Orbánhoz hasonlóan cezaromán Magyar P. megsemmisíteni, kiszorítani akarja a potenciális partnereket, ugyanúgy egyeduralomra törve, mint politikai pèldakèpe Orbán Viktor.

