Kaltenbach Jenő, Facebook : „Az igazi arc. Ha Magyar Tiszája valóban ellenzèki párt lenne, akkor szövetsègre törekedne a többi ellenzèki párttal, mert így lenne a legnagyobb esèlye legyőzni a Fideszt. Ehelyett, az Orbánhoz hasonlóan cezaromán Magyar P. megsemmisíteni, kiszorítani akarja a potenciális partnereket, ugyanúgy egyeduralomra törve, mint politikai pèldakèpe Orbán Viktor.”
Így írnak ők – Február 6., délelőtt
