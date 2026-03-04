„A benzinkút és a fekvőrendőrök”

Robert C. Castel, Facebook: „Érdemes követni a tengerhajózás biztonságával foglalkozó forrásokat. A CENTCOM jelentései alapján az iráni flotta átment búvárattrakcióba. Ez azonban nem akadályozza meg a partra telepített csapásmérő eszközöket abban, hogy a Hormuzi-szorost de facto lezárják. Az UKMTO legfrissebb jelentése egy konténerhajó elleni támadásról értesít. Ezzel párhuzamosan bármelyik percben megnyílhat egy újabb tengeri hadszíntér a Bab el-Mandeb és a Vörös-tenger körül. Ha ez bekövetkezik, akkor a Perzsa-öböl energiáját Európával összekapcsoló országúton egy további fekvőrendőrrel kell számolnunk. A lezárásoknak nem kell hermetikusnak lennie. A megnövekedett kockázat önmagában megdobja a biztosítási és a működtetési költségeket.”



