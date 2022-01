Lapozó: Rekordot döntött tavaly a keresztények üldöztetése

Olaszország nem tud megszabadulni a kiutasított bevándorlóktól

Tizenhárom bevándorló története szemlélteti azt az ellentmondásos helyzetet, amelyet az olasz kormány által életbe léptetett járványügyi szabályok idéztek elő. Szenegáli és gambiai származású bevándorlók várnak kitoloncolásra immár napok óta a szicíliai Sirakúzában, akiket a híradások szerint átmenetileg egy fedett parkolóban helyeztek el. A bevándorlók pár napja érkeztek Olaszországba, egészségügyi igazolások nélkül. A hatóságok hiába állítottak ki kiutasító rendeletet, Super Green Pass hiányában nem vehetnek igénybe semmifajta tömegközlekedési eszközt, így nem tudják elhagyni az ország területét. A migránsok követlenül a karanténhajó elhagyása után kapták meg a kiutasítást. Helyi civil szervezetek összefogásával átmeneti sátrat állítottak fel számukra, az önkéntesek az ellátásukról is gondoskodnak, valamint megpróbálják meggyőzni őket az oltás felvételéről. Nem ez az egyedüli eset, már korábban is ragadtak migránsok Olaszországban, valamint börtönökben fogvatartott rabok is ugyan ezzel a trükkel teszik lehetetlenné kitoloncolásukat.

Forrás: AGI.IT

Harmincezer egészségügyi dolgozó hiányozhat a svéd egészségügyből 2035-re

„A járvány lakmuszpapírként mutatta meg, hogy mennyire kapacitása határán mozog a svéd egészségügy” – mondta el a Västerbotteni Orvosi Kamara elnöke. Cecilia Nordenson szerint – ha nem történik változás – akár össze is omolhat a rendszer. A munkakörülmények és az alkalmazási feltételek rosszak, valamint rengeteg betöltetlen állás van, így az ott dolgozóknak a hiányzó munkavállalók feladatait is át kell venniük. Az egészségügyi szakszervezet elnöke, Siveva Riteiro elengedhetetlennek tartja, hogy a politika is foglalkozzon az egészségügy helyzetével. Riteiro azt állítja, hogy legalább 13.000-en hagyták el az egészségügyet az elmúlt években, hogy más szektorban dolgozzanak.

Jelenleg körülbelül 5600 diák végzi az egészségügyi alapképzést, de számítások szerint legalább 1700-zal többre lenne szükség, hogy a jövőben biztosítani lehessen a megfelelő ellátást. A svéd Statisztikai Hivatal legfrissebb előrejelzése szerint az idősödő népesség magasabb ellátási igénye miatt 2035-re 30 ezer nővér és orvos fog hiányozni a rendszerből, ha maradnak a jelenlegi trendek.

Forrás: TV4

Megrohamozták a migránsok a melillai határkerítést

Mintegy 40 észak-afrikai állampolgár lépett be illegálisan az exklávé területére csütörtök reggel, a határállomáson lévő épületek tetején átmászva. A csoportban ezúttal nemcsak férfiak, hanem több nő és kiskorú is volt, ők a tetőn ragadtak. A csendőrök, hogy elkerüljék a sérüléseket, speciális gépekkel igyekeztek megtartani, majd a földre segíteni őket. Végül együttműködtek a hatóságokkal és sikeresen visszatértek Marokkó területére. Társaik közül negyven főnek azonban sikerült belépnie Spanyolország területére. Nem először történt migráns betörés a mariguari határátkelő épületeinek tetején keresztül, mely az afrikaiak új célpontja lett. Tavaly december 22-én is történt egy hasonló próbálkozás, akkor nyolcvan ember próbált ott bejutni Melillába. A dél-európai országban egyre fokozódik a migrációs nyomás. Csak az év első két hetében több mint 2 ezer bevándorló érkezett szabálytalanul Spanyolországba. Ez 40 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Forrás: ELLIBERAL.COM

Más de quince vehículos de la Guardia Civil se han desplazado a Mariguari tras el intento de un grupo de marroquíes de entrar en Melilla pic.twitter.com/bzzGSYZO1Z — Noticias (@Noticias_RTVM) January 19, 2022

Rekordot döntött tavaly a keresztények üldöztetése

A Portes Ouvertes nemzetközi protestáns szervezet éves jelentése szerint 2020 októbere és 2021 szeptembere között világszerte rekordokat döntött a keresztények üldöztetése és a vallásuk miatt ért diszkrimináció.

A 2020/2021-es időszakban a világ 76 országából származó keresztények közül több mint 360 milliót ért az üldöztetés valamilyen formája, az azt megelőző periódusban mért 340 millióval szemben. Csaknem hatezer (5,898) keresztény hitű embert gyilkoltak meg 2021-ben, amely az előző év ugyancsak szomorú adataival – azaz 4,761 kivégzéssel összehasonlítva – 24 százalékos növekedést jelez. Míg 2020-ban 4,488 keresztény templomot zártak be a világon, addig 2021-ben már 5,110-et.

A Portes Ouvertes adatai szerint 44 százalékkal több keresztényt tartottak fogva 2021-ben (6,175 fő), mint az azt megelőző évben (4,277 fő). Az üldöztetés minden formáját tekintve Afganisztánban és Észak-Koreában a legrosszabb a helyzet, ezeket az országokat követi Szomália, Líbia, Jemen, Eritrea és Nigéria.

A tavaly nyáron hatalomra került tálibok hozzájutottak a keresztény hitre áttért afgánok dokumentumaihoz, amelyek segítségével szisztematikusan felkutatták őket. A férfiakat a földeken végezték ki, a nőket és lányokat megerőszakolták vagy fiatal tálibokhoz adták erőszakkal feleségül.

Forrás: CNEWS.FR

