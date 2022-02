Oroszország kitiltott a légteréből több légitársaságot

Oroszország szombaton bejelentette, hogy kitiltja légteréből a lengyel, a bolgár és a cseh légitársaságokat.

A tranzitjáratokra is vonatkozó intézkedés válasz arra, hogy Varsó, Prága és Szófia pénteken lezárta légterét az orosz légitársaságok előtt.

Bulgária, Lengyelország és Csehország légi hatóságainak barátságtalan döntése miatt február 26-án, moszkvai idő szerint 15 órától Oroszország lezárja légterét az említett országok légitársaságai és/vagy az ezekben az országokban regisztrált légitársaságok előtt

– közölte az orosz légiforgalmi hatóság (Roszaviacija). Ugyanakkor lehetőség van mentességet szerezni a Roszaviacija és az orosz külügyminisztérium külön engedélye alapján. Korábban a brit légitársaságokat tiltották ki az orosz légtérből, válaszul arra, hogy Nagy-Britannia csütörtökön azonnali hatállyal lezárta légterét az Aeroflot orosz légitársaság járatai előtt.

Moldova már csütörtökön, az ukrajnai hadműveletek kezdetét követően teljesen lezárta légterét, és közölte, hogy az országba tartó repülőgépeket más repülőterek felé irányítják. Észtország szombaton bejelentette, hogy rövidesen csatlakozik a légterüket az orosz repülőgépek elől lezáró országokhoz. Kaja Kallas kormányfő a Facebookon azt írta:

„Lengyelország és Csehország már megtette ezt, és felszólítjuk az Európai Unió összes országát, hogy szintén tegye meg.”

A vonatkozó határozatot az észt hatóságok már előkészítették.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban hadműveletet rendelt el az ukrajnai Donyec-medencében, miután korábban elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két „népköztársaság” függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

