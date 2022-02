Putyin „háborús ködbe” burkolta az orosz lakosságot

Az elmúlt bő egy évtizedben a világ már látott néhányszor inváziókat, ellenséges hatalomátvételeket és puccsokat a közösségi média szemüvegén keresztül. Legelőször talán a 2011-es arab tavasz idején, legutóbb pedig a tálibok Afganisztán feletti hatalomátvételekor emberek százmilliói kísérhették figyelemmel a fejleményeket a pár száz karakteres tweeteken és rövid, sokszor hátborzongató videókon keresztül,

abban azonban a szakértők is egyetértenek, hogy most először fordul elő a történelemben, hogy a közösségi hálózatok – a Twitter, a Telegram, az Instagram, a Facebook és a Twitch – élőben közvetítenek végig egy háborút. Ráadásul Európában.

Profi stábok helyett civilek írják a krónikát

A média szemszögéből nézve ugyanis Oroszország Ukrajna elleni invázióját az újmédiatérben terjedő hatalmas információmennyiség különbözteti meg minden korábbi eseménytől. Az az első perctől kezdve nyilvánvaló, hogy a valós tartalmakkal egy időben elképesztő mennyiségű álhír és a szándékos megtévesztés céljával létehozott dezinformációs – sok esetben audiovizuális – tartalom is felkerült a világhálóra, azonban a félretájékoztatási kísérletek ellenére is jelenleg nem csupán az állampolgárok, de az újságírók számára is a közösségi hálózatok számítanak az elsődleges forrásnak a háború harcterein történő események távolból való megértéséhez.