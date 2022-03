A holttestek ezrei óriási gondot okoznak a tavasz beköszöntével

Fotó: Mykola Tys

Az ukrán veszteségekről pedig lényegében még becslések sem léteznek. Az ENSZ minap kiadott jelentése 900 civil halottról számolt be, miközben korábban az ukránok csak az ostromgyűrűbe zárt Mariupolnál kétezer polgári áldozatról beszéltek. A harctéri logika alapján az ukrán veszteségek is legalább elérik az oroszt. A tragikus helyzetet jól jelzi, hogy riportok szerint a félmilliós Mikolajivban már lassan a koporsók, sőt a készítésükhöz használt fa is elfogyott.

Tavaszi hullaszag

A tavasz érkezése, az időjárás felmelegedése egyre komolyabb problémát jelent az orosz hullák miatt – emlékeztetett a CNN amerikai hírcsatorna, amely külön cikket szentelt a témának. Vitalij Kim, Mikolajiv kormányzója is arra kérte a helyieket, hogy a hőmérséklet fagypont fölé emelkedésével segítsenek az elesettek összegyűjtésében.

Egyébként a háborús áldozatok holttesteinek „tisztelettel kezelését” a genfi egyezmény is előírja, kirablásuk, megcsonkításuk pedig háborús bűncselekmény.

Az viszont nem egyértelmű, hogy mi lesz a sorsuk. A nemzetközi jog elméletileg garantálja az elesettek hazaszállítását, ezek feltételeiről általában a béke- és tűzszüneti tárgyalásokon egyeztetnek. A nyilvános információk szerint azonban az áldozatok „kicserélésére” eddig nem került sor, a téma nem került szóba.

A holttestek azonosítása is nehéz, hazajuttatásuk Oroszországba pedig jelen körülmények között lehetetlen, nyilvánvalóan a tárolási kapacitások viszont végesek.

A hallgatásba burkolódzó, még a háború tényét is tagadó orosz média nyilvánvalóan nem adott hírt a „koporsókban hazatérő orosz katonákról”, és arról sincsenek információk, hogy a hozzátartozókat értesítették volna. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt állította, hogy az oroszok „mobil krematóriumokat” is hoztak magukkal, ezekben égetik el a holttesteket. Más jelentések szerint sokakat jelöletlen sírokba temettek el.

Az orosz holttestek óriási problémát okoznak. Ezrével vannak. A háború előtt hideg volt, nem volt gond, de most már igen, mert az oroszok nem viszik el a hullákat. Komolyan nem tudom, mihez kezdünk a holttesteikkel a következő hetekben

– panaszolta a CNN-nek az ukrán belügyminisztérium tanácsadója.