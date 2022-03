Egyre valószínűbb, hogy Belarusz belép a háborúba Moszkva oldalán

Az Egyesült Államok és a NATO úgy véli, hogy hamarosan Belarusz is csatlakozni fog Oroszországhoz az Ukrajna elleni háborúban, s erre Minszk már tett is lépéseket – tudta meg a CNN amerikai hírtelevízió NATO-forrásokból. „Fokozott mértékben valószínű, hogy Belarusz belép a konfliktusba, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szüksége van támogatásra. Minden segítség jó jön neki” – mondta a név nélkül nyilatkozó informátor.

Belarusz ellenzéki források egyidejűleg arról tájékoztattak, hogy a harci egységek már bevetésre készen állnak, s néhány napon belül több ezren megindulhatnak Ukrajnába. A műveletnek azonban inkább geopolitikai hatása lesz, semmint katonai, tekintettel annak jelentőségére, hogy még egy ország csatlakozik a háborúhoz.

Egy magas rangú NATO hírszerzési tisztviselő szerint a minszki kormány most olyan környezet megteremtésén dolgozik, amely igazolhatja a belarusz offenzívát Ukrajna ellen. Mint ismert, Oroszország részben belarusz területről indította meg Ukrajna elleni támadását február végén azon több ezer katona részvételével, akiket korábban az ukrán határ közelébe küldött a korábban megtartott közös, orosz–belarusz hadgyakorlatra. Miután a posztszovjet állam is érintett lett az ügyben, az Egyesült Államok és az Európai Unió orosz tisztviselők mellett belarusz magánszemélyekre is szankciókat vetett ki, többek közt Aljakszandr Lukasenka államfőre is.

A háborús készülődésre utalhat az is, hogy a belarusz törvényhozás, ugyancsak a múlt hónapban, módosította az alkotmányt, megengedve orosz csapatok és atomfegyverek állandó állomásoztatását, illetve tárolását az ország területén.

Amerikai katonai illetékesek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy eddig semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy az oroszok valóban telepítettek is atomfegyvert a szomszédjukhoz, vagy erre előkészületet tettek volna. Hasonlóképpen annak sincs semmi jele, hogy a belarusz csapatok jelenleg bármilyen formában is részt vennének az ukrajnai harcokban, s a Pentagon arra sem talált utalást, hogy Minszk ukrajnai bevonulásra tenne előkészületeket akár fizikailag, akár megállapodás szintjén. A NATO hírforrása szerint a végső döntést Belarusz csatlakozásáról úgyis Moszkvában fogják meghozni.

Nem az a kérdés, hogy Lukasenka mit akar, hanem az, hogy Putyin akar-e még egy instabil államot a térségben; Minszk bekapcsolódása a háborúba ugyanis destabilizálná az országot

– mondta.

A tisztviselő ugyanakkor nem bocsátkozott találgatásokba, milyen módon venne részt a háborúban Belarusz. Annak viszont orosz részről lenne értelme, hogy megpróbálja megakadályozni a NATO katonai szállítmányainak Ukrajnába juttatását az ország nyugati határain át.

Borítókép: videófelvételről készült képen egy tank részt vesz egy belarusz–orosz közös hadgyakorlaton a Breszt közelében lévő gyakorlótéren 2022. február 2-án (Fotó: MTI/AP/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)