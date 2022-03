Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Az amerikai szenátus is jóváhagyta a Kijevet segítő 13,6 milliárd dolláros támogatást

A képviselőház után az amerikai szenátus is megszavazta, hogy az Egyesült Államok 13,6 milliárd dolláros humanitárius és gazdasági segélyt nyújtson az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának. A washingtoni Fehér Ház megerősítette, hogy Joe Biden elnök is aláírja a jogszabályt.

Az amerikai támogatásnak a humanitárius segítségnyújtás mellett az is a célja, hogy Ukrajna katonailag is meg tudjon erősödni a támadó orosz haderővel szemben. Chuck Schumer, a demokraták frakcióvezetője a szavazás után kiemelte az ukrán gazdaságnak és a menekülteknek jutó támogatást is.

A republikánus Mitch McConnell pedig azt hangoztatta, hogy Ukrajna mellett az országot és a menekülteket segítő NATO-tagállamoknak is szükségük van a gyors támogatásra.A szenátus jóváhagyta az 1500 milliárd dolláros teljes állami költségvetést is. Ennek elmulasztása a kormányzat működésének részleges leállásával fenyegetett volna.

Amerikai katona lő egy páncélozott katonai járműből hadgyakorlat közben egy katonai lőtéren a kelet-romániai Smardanban 2022. március 10-én. Fotó: MTI/AP/Alexandru Dobre

EU-csúcs: az unió továbbra is széles körű támogatást nyújt a menekülteket befogadó országoknak

Az Európai Unió továbbra is humanitárius, egészségügyi és pénzügyi támogatást nyújt az Ukrajnából menekülőknek és az őket fogadó országoknak – szögezték le az EU-tagországok állam-, illetve kormányfői a franciaországi Versailles-ban péntek hajnalban kiadott nyilatkozatukban.

A tagállamok vezetői elismerően nyilatkoztak az Ukrajnával szomszédos országokról azért „a mérhetetlen szolidaritásért”, amellyel a háború elől menekülőket fogadták. Egyúttal megerősítették, hogy az unió védelmet nyújt minden háborús menekültnek.

A nyilatkozatban az EU arra szólította fel Oroszországot, hogy tartsa magát a nemzetközi humanitárius szabályokhoz, azaz biztosítson biztonságos kijutást az országot elhagyni kívánó civileknek, és tegye lehetővé, hogy a humanitárius segítség akadálytalanul eljusson az áldozatokhoz és az Ukrajnán belül menedéket keresőkhöz is.

Az EU-tagállamok vezetői kétnapos találkozón vesznek részt a francia soros EU-elnökség szervezésében, az értekezlet fő témája a több mint két héttel ezelőtt Oroszország által indított támadás és következményei lettek.

A nyilatkozat szerint a tagországok eltökéltek abban is, hogy amint a háború befejeződik, támogatást nyújtanak a demokratikus Ukrajna újjáépítéséhez.

Megerősítették, hogy növelik a nyomást Oroszországra és Fehéroroszországra, így a már elfogadottak mellett készek újabb szankciók kirovására is. Ismét felszólították Oroszországot, hogy hagyja abba a katonai műveleteket Ukrajnában, vonja ki onnan erőit és katonai felszerelését, és tartsa tiszteletben az ország függetlenségét és területi egységét.

Ami Ukrajna EU-csatlakozását illeti, a nyilatkozatban megerősítették, hogy az ország „az európai családhoz tartozik”, ígéretet tettek a kapcsolatok és a partneri viszony még szorosabbá tételére, míg a február végén beadott hivatalos csatlakozási kérelemről annyit jegyeztek meg, hogy várják az Európai Bizottság jelentését róla, ahogyan azt az uniós szerződések előírják.

Az amerikai elnök a NATO-n kívüli szövetséges országok közé jelölte Katart, ugyanezt ígérte Kolumbiának

Az Egyesült Államokkal szövetséges, nem NATO-tag országok közé jelölte Joe Biden amerikai elnök Katart helyi idő szerint csütörtökön, és ugyanezt helyezte kilátásba Kolumbia számára is.

Biden már januárban, Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír washingtoni látogatásán ígéretet tett arra, hogy megadja Dohának ezt a fajta különleges státuszt, amely egyebek között stratégiai munkakapcsolatot létesít biztonsági téren a két ország között, így az amerikai hadsereggel is.

Az amerikai elnök csütörtökön Iván Duque kolumbiai elnököt fogadta a washingtoni Fehér Házban, és bejelentette, hogy ugyanennek a státusnak a megadását tervezi a dél-amerikai ország számára is.

Joe Biden amerikai elnök (jobbra a második) megbeszélést folytat Iván Duque kolumbiai államfővel (balra a harmadik) a washingtoni Fehér Házban 2022. március 10-én. Fotó: MTI/EPA/The New York Times pool/Doug Mills

Az Egyesült Államok és Kolumbia egyebek között a migráció terén működik együtt, és – mint vezetőik most közölték – szeretnének közösen kidolgozni egy regionális migrációs megállapodást az amerikai kontinens országai számára. Duque felajánlotta Bidennek, hogy megemeli a kolumbiai kőolaj részesedését az amerikai importon belül, ezzel is segítve az árak stabilizálását.

Az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban is megemelkedtek az energiaárak. Az ukrajnai háború miatt ráadásul Washington a héten új szankciócsomagot jelentett be, amelynek értelmében betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot.