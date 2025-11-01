Csúcstechnológiás járműipari kutatóközpont nyílt Debrenceben

A Debreceni Egyetem műszaki képzéseinek fejlesztése az elmúlt években kiemelt szerepet kapott. Az egyetem célja, hogy a térség gazdasági és ipari fejlődésével párhuzamosan olyan oktatási és kutatási környezetet biztosítson, amely a járműipari vállalatok igényeire reagál, és a legkorszerűbb technológiákra készíti fel a hallgatókat. A Debreceni Egyetem most átadott Járműipari Kutatóközpontja hozzájárul ahhoz, hogy a régió még sikeresebben kapcsolódhasson a jövő mobilitásához.

Modern létesítmény a gyakorlatorientált képzésekre

Fotó: BMW

A többfunkciós, oktató-, kutató- és fejlesztőközpontként működő Járműipari Kutatóközpont

az egyetem 74 hektáros Tudományos, Technológiai és Innovációs Parkjában épült fel, 2700 négyzetméteres alapterülettel.

Az épület járműlaborokat, mechatronika- és robotikatermeket, gépjármű-szerelőműhelyeket, valamint kisebb kurzusok megtartására alkalmas tantermeket foglal magába, kiszolgálva mind az elméleti, mind a gyakorlati műszaki képzések igényeit.

Fotó: BMW

A kutatóközpontban egy BMW iX modell is a hallgatók és kutatók rendelkezésére áll, lehetőséget adva arra, hogy közvetlenül is megismerkedjenek a legmodernebb elektromos hajtáslánc-technológiákkal és járműdiagnosztikai rendszerekkel.

Több éves szakmai együttműködés a debreceni BMW-gyárral

A BMW debreceni csapata már 2022-ben bekapcsolódott a Járműipari Kutatóközpont szakmai munkájába, és azóta is aktívan támogatja az intézmény működését. A gyár szakemberei bemutatták a kar oktatóinak és hallgatóinak a BMW-nél alkalmazott gyártási és diagnosztikai technológiákat, valamint a járművekhez kapcsolódó laborfolyamatok eszközparkját.

Fotó: BMW

A BMW-gyár folyamatosan együttműködik a Debreceni Egyetem Műszaki Karával a járműipari technológiai képzések tartalmi fejlesztésében is – legyen szó diagnosztikai tréningekről vagy az elektromos hajtáslánc-rendszereket bemutató oktatásról.

2023-ban kötött stratégiai együttműködési megállapodást a gyár és a Debreceni Egyetem, ami azóta folyamatosan bővül. Az együttműködés mára számos karra és intézményre terjed ki – köztük a Bölcsészettudományi Karra és az Agrár Kutatóintézetekre –, így az ipar és a felsőoktatás közös munkája minden eddiginél szélesebb alapokra épül. Szeptemberben elindult a FastLane duális mesterképzési program is, amely közvetlen karrierutat kínál az egyetem hallgatóinak a BMW gyár szakmai világába.