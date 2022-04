Menekültek százezrei választották Kárpátalját új lakhelyüknek

Kárpátalján továbbra is a háború szorításában telnek a hétköznapok. Az oktatási intézményekben csak távoktatás zajlik, az óvodák továbbra sem nyitnak még ki, mert a megszaporodó légiriadók esetén az intézmények többségében nincs hová menekíteni a kicsiket. Miután azonban Kijev környékéről kivonultak az orosz csapatok, egyre többen döntenek úgy, hogy visszamennek a lakóhelyükre. Kijevben egyre több üzlet nyit ki, kezdenek beindulni a különféle szolgáltatások. Amennyiben ott normalizálódik az élet, Kárpátalján is csökkenhet a feszült menekülthelyzet.

Becslések szerint a megyében már a négyszázezerhez közelít a menekültek száma – csak Ungváron mintegy ötvenezer menekült tartózkodik –, az elmúlt napokban főként a donbaszi térségekből jöttek, mert félő, hogy ott igen intenzív harcok bontakozhatnak ki a következő hetekben.

Csökken azok száma, akik megpróbálnak külföldre tovább utazni, mert akik már elmentek, arra panaszkodnak, hogy Nyugaton is nehéz munkát találni, a szociális szálláshelyeken pedig nem szívesen vannak huzamosabb ideig.

A háború miatt ideiglenes belső menekültté válók szociális segélyre is jogosultak, sőt a kormány azt ígéri, akiknek a lakóháza odaveszett, állami lakhatási támogatáshoz juthatnak később, s akár másutt is letelepedhetnek. Vélhetően sokan lesznek, akik Kárpátalját választják új otthonuknak, ami jelentősen befolyásolhatja a megye demográfiai és nemzetiségi arányait. Legalább húszezer kárpátaljai magyar hagyhatta el szülőföldjét, sokan vélhetően nem fognak akarni majd visszatérni, így nagyon sok ház kerülhet eladósorba a magyar településeken is.

Kárpátalja és az ország nyugati régiói viszonylag biztonságosabb helynek számítanak, bár a folyamatos légiriadók sokaknál pánikot szülnek. Élelmiszerhiány ugyan nincs, de a választék megcsappant, egyes alapvető termékek esetében mennyiségi korlátozásokat vezettek be, viszont mindennek felment az ára. Néhány töltőállomáson hiány mutatkozik az üzemanyagból, főként gázolajból.

Mindeközben ugyanakkor már az általános mobilizáció harmadik szakaszát hirdették meg, s még tovább szigorítottak a határellenőrzésen. Eddig azok a kárpátaljaiak, akiknek magyar állampolgárságuk is van, át tudták lépni a határt, de bő egy hete már beazonosítják a kettős állampolgárokat, s megtagadják a határátlépést.

A parlament előtt hever két olyan törvénytervezet is, ami alapján büntetnék azon katonaköteles korú férfiakat, akik a hadiállapot idején mégis elhagyták az országot.

Az egyik javaslat egyenesen előírja, hogy tíz napon belül minden egyes hadköteles férfi köteles visszatérni a hazájába.