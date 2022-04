Ráfázhatnak a techóriások, ha szembemennek az EU-szabályokkal

Több mint egy év belső egyeztető huzavonái után a következő fő szabályok léphetnek életbe két év múlva: a célzott hirdetések esetében tilos fajra vagy vallásra vonatkozó adatokat felhasználni; kiskorúakat tilos célba venni; tiltott továbbá az olyan „piszkos trükkök” használata, amely megtévesztéssel, félrevezetéssel ráveszi az ügyfelet, hogy önkéntelenül kattintson egy hivatkozásra, vagy a weboldal online követhesse tevékenységét.

Minden egyes weboldalnak számonkérhetően kötelező lesz betartani a DSA-t, ezen belül azonban a 45 milliónál több felhasználóval rendelkező platformokra szigorúbb szabályok fognak vonatkozni, többek között rendszeresen be kell fizetniük Brüsszelnek éves bevételük 0,1 százalékát felügyeleti díj címén.

A közepes platformok viszont kapnak némi türelmi időt az új szabályokhoz való teljes alkalmazkodásra.

A DSA szövegéről történő megállapodás egy hónapon belül már a második fő darabja lenne az EU „szabálykönyvének”; az elsőt március 24-én véglegesítették – ez a digitális piacok szabályozásáról (Digital Market Act, DMA) szól, és a trösztellenes rendelkezések szigorú betartását követeli meg. Ugyan mindkét törvény a piaci erőfölény letörése és az internetbiztonság érdekében született, a DMA inkább az amerikai technológiai társaságokat pécézi ki, a DSA viszont a világ összes weboldalát érinti. A nagy cégeknek – ilyen például a TikTok vagy a Pornhub – további kötelezettségeket is kirónak: hozzáférést kell biztosítaniuk algoritmusaikhoz a felügyeleti hatóságok és kijelölt kutatók számára. Ráadásul arról is be kell számolniuk Brüsszelnek, hogy mit tesznek a sértő tartalmak – propaganda, félretájékoztatás stb. – elleni harc jegyében, különösen vészhelyzetek, háborúk esetében.

Amely cég először vétkezik, bevételének tíz, az ismétlők húsz százalék megvonásra számíthatnak, míg a notórius visszaesőket eltilthatják az akvizíciós és egyesülési tevékenységtől.

Szakértők azonban rámutatnak, hogy az új szabályozások betartatása a brüsszeli bürokrácia irdatlan növelését is megköveteli: összességében legalább kétszáz új munkatársat kell felvennie az Európai Bizottságnak, viszont fizetésüket a kötelező felügyeleti díjakból oldanák meg.

