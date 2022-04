Nem adja magát a Twitter a világ leggazdagabb emberének

Elon Musk ajánlata, miszerint tokkal-vonóval megvásárolná a Twittert és ki is vezetné a tőzsdéről, úgy tűnik, nem aratott osztatlan sikert, ráadásul a finanszírozással kapcsolatban is felmerültek kérdések. Végül a piaci résztvevők átgondolták azt a négy évvel ezelőtti esetet is, amikor Musk a Teslára tett volna hasonló ajánlatot, akkor persze csak elvi lehetőségként említve, azonban kiderült, hogy ez irreális ajánlat lett volna, hiszen Musk vagyonát túlnyomó részben a Tesla testesítette meg, így

csak komoly befektetőtársak bevonásával lett volna esély a tranzakcióra.