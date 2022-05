A Pentagon szerint még mindig jelentős az orosz túlerő

A Pentagon egyik névtelenül nyilatkozó tisztségviselője óvatosságra intette azokat az elemzőket, akik szerint az oroszok elérték képességeik határait, és néhány héten belül teljesen kifullad a támadásuk. Az amerikai védelmi minisztérium illetékese úgy vélte, az ukrán harci sikerek és történelmi helytállásuk ellenére a háború még hosszan elhúzódhat, és eredményét egyelőre korai megjósolni.

Az oroszok még mindig túlerőben vannak, jelentős tartalékok állnak rendelkezésükre, és megvetették a lábukat a Donbaszban

– figyelmeztetett.

Az AFP hírügynökség emlékeztetett rá, hogy korában több vezető elemző úgy vélte, a következő hetekben kimerülhet az orosz offenzíva. Mick Ryan egykori ausztrál tábornok szerint például „Moszkva erői testileg, morálisan és intellektuálisan is tönkre mentek”. Michael Kofman, a washingtoni CNA kutatóintézet szakértője szerint „Oroszország lehetőségei beszűkültek” és elértek oda, hogy a háború nem fenntartható. A háború eseményeit naponta elemző amerikai Institute for the Study of War arra a következtetésre jutott, hogy a támadók egyes területeken állományuk 20 százalékát is elveszítették, amit nem tudnak pótolni a titokban zajló sorozás ellenére sem. Több elemzés pedig arról szólt, hogy kifogyhattak az irányított rakétáikból.