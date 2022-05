Hamarosan már Ruandában köthetnek ki a brit partokat elérő migránsok

Év eleje óta több mint kilencezer illegális bevándorló kelt át a La Manche csatornán Nagy-Britannia irányába, a brit Press Association (PA) hírügynökség pedig a brit kormány adataira hivatkozva azt írta: május második hetében mindössze öt nap alatt 685 migráns ért partot a szigetországban, a hónap teljes átlaga így várhatóan a háromszorosa lesz a tavalyi év azonos időszakának. A Nagy-Britanniát a kontinenstől elválasztó tengerszoros a világ egyik legnagyobb forgalmú hajózóútvonala, és az átkelés rendkívül veszélyes. A BBC brit közszolgálati csatorna portálja szerint egyébként 2022 első hónapjaiban az Afganisztánból menekülők alkották a csatornán átkelők legnagyobb csoportját: január és március között csaknem annyi afgán (1094) kelt át a La Manche-on, mint tavaly egész évben (1323). Az elmúlt évben a brit belügyminisztérium adatai szerint tízből kilenc esetben menekültstátust is kaptak az Afganisztánból menekülők.

A brit sajtó szerint az Egyesült Királyságba érkező illegális bevándorlók számának ugrásszerű növekedése nem független attól, hogy a konzervatív brit kormány jelentősen szigorítani készül bevándorláspolitikáján.

A Magyar Nemzet is írt róla: Londonnak az a terve, hogy Ruandába küldené az Egyesült Királyságba érkező illegális bevándorlókat menedékkérelmük feldolgozásának idejére. Az új törvénytervezet értelmében repülővel szállítanák el a közép-afrikai országba azokat a migránsokat, akik a La Manche csatornán keresztül érik el a brit partokat. A gyakorlatban ez azzal is jár, hogy a jövőben sok migráns, még ha valódi menekült is, többé nem kap menedékjogot a szigetországban, csupán egy védelemhez hasonló státust kap, amely kevesebb juttatással jár. Az embercsempészek által gyakran becsapott bevándorlóknak így most gyorsan kell cselekedniük, hogy elérjék a brit partokat, mielőtt a menekültügyi törvények megváltoznának.