Meghalt Diane Ladd, Laura Dern Oscar-jelölt édesanyja

Diane Ladd halálának hírét a színésznő lánya, Laura Dern színésznő közölte a nyilvánossággal.

Diane Ladd lányával, a szintén színésznő Laura Dern-nel (Fotó: people.com)

Diane Ladd-et háromszor jelölték Oscar-díjra

A csodálatos hősöm és az életem legnagyobb ajándéka, az édesanyám ma reggel távozott közülünk, miközben mellette voltam az ojai-i otthonában. Ő volt a legnagyszerűbb lány, anya, nagymama, színésznő, művész és empatikus lélek, akit csak álmodni lehet. Áldás volt, hogy az életünk része lehetett. Most már az angyalaival repül

– idézi Dernt a portál.

Pályafutása során három alkalommal jelölték Oscar-díjra az Alice már nem lakik itt, a Veszett a világ és a Rózsa és tövis című filmekben nyújtott alakításáért.

Ladd 1935. november 29-én született Meridianban, Mississippi államban. Már tizenhat évesen befejezte a középiskolát, majd New Orleansba költözött, ahol jazzénekléssel és színházi szerepekkel kezdte karrierjét. Miután felfigyelt rá a legendás John Carradine, csatlakozott az országos turnéhoz, és nem sokkal később New Yorkba költözött, ahol a híres Copacabana éjszakai klub táncosnőjeként is dolgozott.

Emlékezetes alakítása volt még a 28 nap, a Ray Donovan, a Megkésett kitüntetés és a Gigi és Nate című produkciókban. A színésznőt lánya, Laura Dern, valamint unokái, Ellery és Jaya gyászolják.