Kissinger is felkerült az ukrán szélsőjobb halállistájára

A napokban a 99. születésnapját ünneplő Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter is felkerült a minap a Mitrovorec nevű szélsőjobbos ukrán honlap halállistájára. A világ egyik legelismertebb külpolitikai elemzőjének számító biztonságpolitikai szakértőnek mindössze annyi volt a „bűne”, hogy múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon felszólalva azt szorgalmazta, hogy Ukrajna engedje át a területei egy részét Oroszországnak a háború befejezése érdekében. A veterán diplomata egyebek mellett felszólította a Nyugatot, hogy ne próbáljon megsemmisítő vereséget mérni az orosz erőkre Ukrajnában, hiszen Oroszország 400 éven át Európa nélkülözhetetlen része, és az európai erőegyensúly garanciája volt.

Végzetes lenne, ha a Nyugat belemerülne a pillanatnyi hangulatba, és elfelejtené Oroszország szerepét az európai erőegyensúlyban

– fogalmazott Kissinger, majd arra is figyelmeztetett, hogy ez katasztrofális következményekkel járna Európa hosszú távú stabilitására nézve.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal reagált, és azt mondta, hogy „úgy tűnik, Kissinger úr naptárában nem 2022-es év, hanem 1938-as van, és úgy gondolta, hogy nem Davosban, hanem az akkori Münchenben beszél a közönséghez”, és az elnök körei egyértelművé tették, hogy nem tesznek területi engedményeket Oroszországnak.

A nyugati realista politikusokat előszeretettel listázó Mitrovorec című ukrán szélsőjobboldali honlapnak ennyi elég is volt ahhoz, hogy a volt amerikai külügyminisztert is „Ukrajna ellenségévé” nyilvánítsa.

Az úgynevezett „halállistára” egyébként május elején Orbán Viktor magyar miniszterelnök is felkerült. A Magyar Nemzet is írt róla: A 2014-ben, azaz a Krím oroszország általi annektálása idején létrehozott portálon már több tízezer ember neve szerepel olyan személyes adatokkal, mint a születési dátum, útlevélszám és lakcím. Szakértők szerint a honlap üzemeltetői az ukrán belbiztonsági szervek közreműködése nélkül nem juthattak hozzá ilyen adatokhoz. A halállistának is nevezett adatbázis félelmet kelt a helyi magyarok körében, sokan emiatt hagyták ott állásukat.

A Mitrovorec azzal indokolta Kissinger halállistára vételét, hogy a volt külügyminiszter által az orosz–ukrán háború kapcsán hangoztatott álláspont terjeszti a fasiszta orosz narratívát, amely szorgalmazza ukrán területek Oroszországnak való átadását.

Kissinger megjegyzései egyébként annak az egyre erősödő jelei közepette hangzottak el, hogy az Oroszország elleni nyugati koalíció az élelmiszer- és energiaválság elmélyülésével egyre inkább repedezik, mivel a szankciók elérhették határaikat.

Soros Györgyre bólogatnak az ukránok

Kissinger egyébként a davosi fórumon a háború kapcsán kifejtett véleményével élesen szembehelyezkedett a Soros György magyar származású amerikai üzletember által hangoztatott állásponttal. Soros ugyanis Davosban arról beszélt: „a szabad világ megőrzésének legjobb útja a Nyugat számára, ha vereséget mér Vlagyimir Putyin orosz elnök erőire”. A magyar konzervatív kormányt előszeretettel kritizáló 91 éves üzletember egyébként az ukrajnai konfliktust a nyílt és a felemelkedő – orosz és kínai – zárt társadalmak átfogó küzdelmeként állította be. „Az invázió a harmadik világháború kezdete és civilizációnk vége lehet” – érvelt Soros, majd hangoztatta:

a legjobb és talán egyedüli módja civilizációnk megőrzésének, ha minél előbb legyőzzük Putyint. Ez a lényeg.

Joe Biden demokrata párti amerikai elnök korábbi kijelentéseit elismételve Soros György úgy vélte, hogy a Nyugat harcban áll az autokrata kormányzatokkal. Az elnyomó rezsimek felemelkedésének lehetünk tanúi, miközben a nyílt társadalmak ostrom alá kerültek. Mára Kína és Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést a nyílt társadalmakra – tette hozzá.

Az üzletember beszélt arról is, hogy az Európai Uniónak meg kell értenie, hogy Putyin egyszerűen leállíthatja az európai szükségletek negyven százalékát fedező orosz földgázszállításokat, míg ez még fájdalmat képes okozni.

Nem tudom megjósolni a végét, de Ukrajnának esélye van a győzelemre

– tette hozzá.

Borítókép: Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter (Forrás: John Macdougall/AFP)