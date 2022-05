Üldözött oroszoknak ad soron kívül tartózkodási engedélyt Berlin

A visszaélések elkerülése végett a biztonsági hatóságok már az országba való belépést megelőzően ellenőrzik, ki jogosult a könnyített eljárásra. Ennek előfeltétele az egyéni fenyegetettség, ugyanakkor az érintett személy családtagjaira, és szükség esetén Oroszországon kívül élő rokonaira is kiterjedhet az intézkedés. Az emberi jogi aktivisták, újságírók és ellenzéki politikusok mellett az Oroszországban „nem kívánatosnak” minősített szervezetek munkatársai, a „külföldi ügynökökként” nyilvántartott személyek, valamint a Németországgal kapcsolatban álló állampolgárok is részesülhetnek a gyorsított eljárásban. A kormány ugyanakkor felhívta a figyelmet, útlevél nélkül nem léphetnek oroszok Németország területére, valamint a munkavállalás továbbra is vízumhoz kötött. A háború előttig legfeljebb kilencven napot tartózkodhattak orosz állampolgárok a schengeni államokban, köztük Németországban.

Eddig tizenhat orosz állampolgár – köztük családok esetében – engedélyezte a belügyminisztérium a tartózkodási engedélyek gyorsított kiadását. Becslések szerint azonban többen lehetnek érintettek, a kormány ez idáig nem közölt megközelítő adatokat.

Borítókép: Németország moszkvai nagykövetsége 2022. április 5-én (Fotó: AFP/Anadolu Agency/Evgenii Bugubaev)