Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Közben az ukrán vezérkar kedd délutáni helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda hírportál azt emelte ki, hogy az orosz erők továbbra is rakéta- és légicsapásokat mérnek ukrajnai katonai és polgári infrastrukturális létesítményekre. A katonai vezetés szerint ugyanakkor az ukrán légvédelem hatékonyságának köszönhetően az orosz légierő támadásainak intenzitása csökkent. A légierőt most elsősorban a földi csapatok műveleteinek támogatására, illetve Ukrajna belső régióiban lévő infrastrukturális létesítmények elleni rakétacsapások végrehajtására vetik be - tette hozzá a vezérkar.Ihor Terehov, a keleti országrészben lévő Harkiv polgármestere egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az orosz csapatok ismét tűz alá vették a megyeszékhelyt. Szavai szerint Harkiv egyik lakónegyedét ágyúzták, amelynek következtében - az első információk szerint - egy ember életét vesztette és hárman megsérültek.