Meglepetést okozott az orosz saláta a NATO-csúcs menüjén

Nagy meglepetést okozott a madridi NATO-csúcstalálkozó résztvevőinek körében, hogy a keddi menü étlapjának tetején az orosz saláta nevű fogást találták.

A Magyarországon franciasalátaként ismert étel – amelynek összetevői közé tartozik a borsó, a répa a krumpli és a majonéz – érdekes választás a június 28. és 30. között megrendezett csúcstalálkozón, ahol a katonai szövetség várhatóan biztonsági fenyegetésnek nevezi meg Oroszországot új stratégiai koncepciója keretében.

Orosz saláta a NATO-csúcson? Kissé meglepett az étterem választása

– nyilatkozta a La Sexta helyi tévécsatornának Inaki Lopez spanyol újságíró. A résztvevők azonban hamar túllendültek meglepettségükön, az éttermi fogás állítólag órákon belül elfogyott.

A NATO-tagországok védelmi, illetve külügyminisztereinek kedd esti bankettjén ugyanakkor Jose Andres spanyol séf már elővigyázatosabb volt, és „ukrán salátaként” szolgálta fel az ételt. A séf egyébként Spanyolországban található éttermeiben már az ukrajnai inváziót követően átkeresztelte az orosz salátát, és példáját több másik vendéglátóhely is követte.

A négy hónapja tartó ukrajnai háborút már egy olyan tradicionális étel is megsínylette, amelynek semmi köze Oroszországhoz, csupán a neve hasonlít az orosz elnökére.

Mivel a „poutine” hangzásában Vlagyimir Putyin nevére emlékeztet, számos fenyegetés érte a híres francia–kanadai ételt felszolgáló éttermeket. Sokan ugyanis azt hitték, a vendéglátóhelyek az orosz elnök előtt akarnak tisztelegni. A Maison de la Poutine (A Poutine Háza) nevű francia étteremlánc teljesen le is vette az étlapjáról a híres, sült krumpliból, sajtból és szószból álló ételét, miután sokan a felháborodásuknak adtak hangot – számolt be róla korábban lapunk is.

Az ételek megnevezésének bojkottálása egyébként nem új keletű, 2003-ban az Egyesült Államokban „freedom fries”-ra nevezték át a „french friest”, vagyis a „francia” szót „szabadságra” cserélték a sült krumpli angol megnevezésében. Ezt pedig azért tették, mert Franciaország ellenezte az Egyesült Államok iraki invázióját, amely végül nyolc évig elhúzódó fegyveres konfliktushoz vezetett.