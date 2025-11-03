Ariana GrandeApádra ütökBen StillerRobert de Niro

Ariana Grande megosztotta az első fotókat az Apádra ütök negyedik részéről

Miután befejezte a munkát, Ariana Grande kulisszák mögötti fotókat osztott meg az Apádra ütök franchise legújabb részének forgatásáról.

Dani Áron
2025. 11. 03. 13:58
Ariana Grande fontos szerepet kapott az Apádra ütök negyedik részében.
Ariana Grande fontos szerepet kapott az Apádra ütök negyedik részében. Forrás: TMDb
A Wicked sztárja, Ariana Grande jövőre újabb filmszerepben tér vissza: a színész-énekesnő az Apádra ütök filmsorozat negyedik részében, a Menyemre ütök című vígjátékban alakítja Olivia Jones karakterét. A produkcióban ismét szerepelnek a franchise jól ismert arcai, köztük Ben Stiller, Robert De Niro, és Owen Wilson. A film bemutatója 2026. november 25-én várható.

Ariana Grande a Wicked című moziban már megcsillogtatta színészi tehetségét Fotó: TMDb

Ariana Grande leszállt a Menyemre ütök fedélzetéről

Grande pénteken az Instagramon jelentette be, hogy befejezte a forgatást, és több, kulisszák mögötti fotót is megosztott. Az egyik képen Stillerrel, a Greg Fockert alakító főszereplővel ölelkezik, egy másikon pedig Beanie Feldsteinnel látható.

„Az elmúlt hónapok leírhatatlanul különlegesek voltak. Nagyon szeretem a Fockereimet és a Byrnes családot is… Szörnyen fog hiányozni ez a csapat. Találkozunk jövő novemberben!” – írta a bejegyzésben Grande.

A Menyemre ütök rendezője és forgatókönyvírója John Hamburg, aki korábban producerként dogozott a hatványozottan gyengébben sikerült harmadik részen (Utódomra ütök). A történet részleteit még titokban tartják, de a The Hollywood Reporter értesülései szerint a cselekmény középpontjában Greg és Pam fia áll, aki eljegyez egy kemény természetű nőt – őt alakítja majd Ariana Grande.

Az Apádra ütök franchise korábbi három filmje (Apádra ütök, Vejedre ütök, Utódomra ütök) világszerte több mint 1,13 milliárd dollár bevételt hozott. 

Az első, 2000-ben bemutatott rész Greg Focker történetét meséli el, aki megpróbálja elnyerni menyasszonya, Pam édesapjának, a volt CIA-ügynök Jack Byrnesnek (De Niro) a bizalmát – a vígjáték a konzervatív és liberális amerikai családok nyílt karikírozása miatt vált rendkívül népszerűvé. 

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

