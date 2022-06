Nyugat-Európa roncstelepnek használja Kelet-Európát

Az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (European Automobile Manufacturers Association; ACEA) adatai szerint, 2020-ban az Európai Unióban 550 autó jutott ezer lakosra. Az uniós átlagnál jóval több jármű jut ezer főre például Franciaországban (565) és Németországban (579) is, de Belgium (493) és Dániában (467) is jelentősen magasabb ez az arány, mint az EU keleti államaiban.

Az Európai Unió keleti tagországaiban ugyanis jóval kevesebb autó jut ezer főre. Horvátországban például 428, Magyarországon pedig 404 személygépjárművet használhatnak, ha ezer főre vetítjük az adatokat. Hasonló a helyzet Szlovákiában is, ahol 447 autó jut ezer főre. Az egyik legrosszabb arányszámot Románia adja, ahol mindössze 377 autót használ ezer fő.

Az ACEA jelentése azt is megmutatja, hogy az egyes országokban milyen mértékben nőtt a járműpark. Románia ebben a mutatóban is kitűnik, hiszen 2019 és 2020 között 5,4 százalékkal emelkedett a forgalomban lévő autók száma. Ez részben annak is köszönhető, hogy a nyugati országok úgy tesznek a környezetvédelemért, hogy az elöregedett, megunt autóikat eladják a keletieknek, így használják szeméttelepnek kelet-európai országokat. Ez okozza azt, hogy Kelet-Európában jóval nagyobb az autók átlagéletkora, mint Nyugat-Európában, ez derül ki az alábbi táblázatból is. És később ezeket az autókat Kelet-Európában kell kivonni a forgalomból, és ott kell ártalmatlanítani.

Kelet-Európában a külföldről behozott gépkocsik jelentős része már igen idősen kerül forgalomba. Amikor egy használt autót megvásárolnak a nyugati kereskedésekből, a járművek átlagosan már 13-14 évesek, de gyakran előfordul olyan is, hogy 18-20 éves autókat adnak el Németországból vagy Franciaországból, esetleg Hollandiából.