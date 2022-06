Szigorít a Kreml a külföldi ügynökökre vonatkozó törvényein

A külföldi ügynökökről szóló törvények szigorítása mellett döntött az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma. A módosítások értelmében mindenkit – beleértve az orosz állampolgárokat is –, aki külföldről pénzügyi vagy más támogatást kap, ügynöknek tekintenének. Ezek a személyek a továbbiakban bizonyos pozíciókat nem tölthetnének be, például nem lehetnének tanárok és a kormányközeli posztokat sem tölthetnék be. A javaslat továbbá új kategóriát is bevezetne a külföldi ügynökökkel kapcsolatban álló személyek számára: idetartoznának az ügynökök rokonai és mindenki más, akik segítették őket feladataik végrehajtásában.

Lehetővé tennék az intézkedések azt is, hogy az orosz médiaszabályozásért felelős Roszkomnadzor bírósági határozat nélkül letiltsa a külföldi ügynökök weboldalait az igazságügyi minisztérium kérésére.

A javaslat mellett 346-an szavaztak és mindössze 17-en ellenezték. A törvénymódosításról szóló javaslat társszerzője, Andrej Lugovoj az Állami Duma előtt elmondott beszédében meg nem nevezett, orosz közéleti személyiségeket vádolt meg azzal, hogy „különleges kiképzést” kaptak az Egyesült Királyságban, amelynek célja „Oroszország belülről történő elpusztítása”.

A Nyugat egy ötödik oszlopot próbál felhasználni Oroszország ellen. Az oroszok azonban mindig képesek lesznek megkülönböztetni az igazi hazafiakat a söpredéktől és az árulóktól

– fogalmazott Vlagyimir Putyin orosz elnök még márciusban.