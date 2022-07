A Balkánról pótolná a munkaerőhiányt Németország

Már nem elég a magasabb fizetés

A német munkaerőpiacon már évek óta hiány van a szakemberekből, így sofőrökből és egészségügyi munkásokból is. A B92 hírportál szerint akkora a munkaerőhiány az országban, hogy azt már nem lehet megoldani vendégmunkások importálásával. A statisztikai adatok szerint az év első negyedévében 1,74 millió munkahely volt betöltetlen.

Már az sem elegendő a munkaerő odacsábításához, ha magasabb fizetést adnak a németek, vagy jobb körülményeket biztosítanak a munkavállalóknak, ugyanis a magas rezsiköltségek és az infláció miatt a különbség gyakorlatilag elvész – emelte ki a a V4NA hírügynökség.

Szakértők szerint a munkaerőhiány a továbbiakban csak fokozódik majd és nem csak egy szektorra terjed ki. Azért a vendéglátóiparban a leglátványosabb a probléma, mert a koronavírus-járvány ezt az ágazatot tépázta meg leginkább.

A trend azonban folytatódni látszik – írja a B92. Mint megjegyzik, 2030-ra a hárommilliót is elérheti a betöltetlen munkahelyek száma az országban.

Németország már nem ugyanolyan, mint volt

Németországban sokat romlottak az életkörülmények az elmúlt évek alatt. Erről vallott a Kurir napilapnak egy boszniai nő, aki három évet töltött a nyugati államban. A Vitez városából származó Franka Krizsanovics egy fogadóirodában dolgozott.

Azt mondja, honvágya és a szülőföld iránti szeretete csábította haza. Most saját vállalkozást nyitott Bosznia-Hercegovinában, egy kozmetikai szalont vezet Busovacčán. Az első tapasztalatai pozitívak, jól megy a bolt. Mint mondja, egy pillanatra sem bánta meg, hogy hazaköltözött – írja a lap.

A fizetés megfelelő volt Németországban, de egyszerűen nem lehetett előrehaladni. Úgy gondolom egy évtized múlva is ugyanott tartanék, mint most. Nem nézek le egy munkahelyet sem, de azt gondolom, hogy többre vagyok képes. A fizetésemet minden hónapban be kellett osztanom, a rezsi és a számlák mindent elvittek. Szinte semmi sem maradt, amit magamra, a tanulmányaimra költhettem volna

– panaszkodott a fiatal bosnyák lány, aki kifogásolta azt is, hogy a munka mellett nem jutott ideje kávét sem inni.

Franka szerint az egész élete egy rutinfeladattá vált. Minden napja csak abból állt, hogy dolgozni ment, majd a szállásán felkészült a következő munkanapra.

Unalmas az élet, ha valakit elhívnék kávéra, senki nem ér rá, a napi kötelezettségek mellett ott van még a házi munka is. Ez engem megölt. Itthon én választhatok, hogy kivel szeretném a szabadidőmet eltölteni, kint örülhetek, ha valaki eljön velem. A pénz sem olyan, mint régen. Nem lehet a fizetésből félrerakni. Normális életet lehet élni, de nem tudsz abból megtakarítani. Németország nem az, ami volt. Nem tudom másképp mondani – nyilatkozta a bosnyák nő.

Egyre többen térnek vissza Szerbiába

Csaknem százezer felsőfokú végzettségű munkavállaló tért vissza Szerbiába 2020 októberétől ez év januárjáig. Erről beszélt a minap a miniszterelnök, Ana Brnabics, aki az Egyesült Nemzetek Szervezetétől származó információk alapján jutott erre a megállapításra – tette hozzá a V4NA hírügynökség.

Mint mondta: a balkáni országban ugyanakkor továbbra is gondot okoz az alacsony képzettségű, betanított munkások hiánya. A sofőrök, a villanyszerelők és a lakatosok Nyugat-Európába mennek, ahol egyelőre magasabb bért kapnak. Belgrád most azon dolgozik, hogy ezeknek az embereknek is megfelelő alternatívát nyújtva hazaköltözésre bírja őket.

