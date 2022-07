Beismerte az EU, hogy nem működik az integrációs politikája

A mostani tagjelöltek azonban jogosan érezhetik úgy, hogy a végtelenségig kell várniuk. Szerbia 101 hónapja folytat csatlakozási tárgyalásokat, és csak két modult zárt le. Montenegró 120 hónapja folytat tárgyalásokat, és három modult ideiglenesen lezárt. Mivel nagyon sok modult kell lezárni, ezek teljesítése akár több évtized is lehet. Ha a tagjelöltek nem haladnak előre a reformok terén, a csatlakozási folyamat természetesen megreked. Ennek fordítottja – miszerint a reformokat végrehajtók jutalma a fejlődés és végül az uniós csatlakozás lesz – már nem állja meg a helyét, ezt pedig az Európai Stabilitási Kezdeményezés állítja a tanulmányában – olvasható a V4NA nemzetközi hírügynökség cikkében.

A dokumentum szerint a tagjelölt országok politikai reformjainak valósága és az uniós csatlakozási folyamat független egymástól. Ahogy a bizottság agytrösztje fogalmaz:

A tárgyalások során valójában semmi sem változik a modulok megnyitása után. Nincs több pénz, nincs több figyelem, nincsenek további tevékenységek. A modulok megnyitása nem jutalom, nem ösztönzés vagy jelzés mások számára. A fejezetek megnyitása nem valószínűsíti a jövőbeli előrehaladást.

Érdekes eset Ukrajna tagjelöltsége is, amelynek nyomán a balkáni országok korábban már kifejtették, hogy nem igazságos az uniós integrációs rendszer. Zoran Milivojevic egykori szerb diplomata élesen bírálta az EU politikáját. Szerinte Ukrajna és Moldova uniós csatlakozásának támogatása valójában geopolitikai és geostratégiai indokokon alapul.

Szemmel látható, hogy azért kerültek ezek az államok előnybe a többiekhez képest, mert az oroszokkal való frontvonal első sorában helyezkednek el. Az is látható, hogy Brüsszel számára a geostratégiai érdek fontosabb, mint a bővítés eddigi módszere vagy annak az alapjai akár

– mondta az egykori diplomata, aki szerint az EU valódi politika és stratégia helyett a Washington által diktált geopolitikai megoldásokat követi. Megjegyezte azt is, hogy Ukrajna nem az első ilyen eset az EU történelmében, szerinte ugyanez volt a helyzet a románok és a bolgárok felvételénél is, pedig akkor is tudta mindenki, hogy ezen országok még nem készültek fel az uniós tagságra.

Srdan Graovac, a szerbiai Társadalmi Stabilitási Központ munkatársa szerint

az EU egyre inkább úgy néz ki, mint egy hajó a viharos tengeren, amelyet a hullámok irányítanak, néha jobbra, néha balra. Ami jelenleg Ukrajna európai integrációjával történik, az azt bizonyítja, hogy a csatlakozás gyorsasága politikai döntések sorozatától függ, nem pedig az előre meghatározott kritériumok teljesítésétől.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)