Zuhanórepülésben az Osztrák Néppárt népszerűsége

Bizonyítékok hiányában nem indítottak eljárást az ellen a magánnyomozó ellen, aki a gyanú szerint megrendelte az Ibiza-botrány néven elhíresült, Heinz-Christian Strache szabadságpárti politikust csőbe húzó titkos felvételek elkészítését. A döntésben állítólag annak is szerepe volt, hogy a 41 esztendős férfi most is három és fél éves börtönbüntetését tölti kábítószerekhez köthető bűncselekmények miatt. Ugyancsak megúszta vádemelés nélkül az a hölgy is, aki egy gazdag oligarcha unokahúgának adta ki magát.

Ezzel ismét elillanni látszik a remény, hogy sikerül tiszta vizet önteni a pohárba a szövevényes ügy kapcsán. Pedig politikai hatásai máig érezhetők:

a 2019-ben kirobbant ügy nemcsak Heinz-Christian Strache akkori alkancellár pályafutásának, de a koalíciós kormányzásnak is a végét jelentette.

Sőt, a történtek alighanem ráégtek a jobboldali Osztrák Néppártra (ÖVP) is, amely most ugyan a Zöldekkel szövetségben kormányoz, de a gödörből nem tudnak kikászálódni. Habár Sebastian Kurz korábbi kancellár 2019-ben még győzelemre vezette a pártot a szavazatok 37,5 százalékának megszerzésével, a most júniusi közvélemény-kutatások szerint támogatottságuk már mindössze 22 százalékos.

Különösen látványos a zuhanórepülés, mióta a korrupciós botrányokba keveredő Kurz tavaly októberben lemondott kancellári posztjáról, majd nem sokkal később bejelentette a pártelnöki és frakcióvezetői pozícióból való visszalépését is.

Ehhez képest a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) népszerűsége már harmincszázalékos és erősödő tendenciát mutat, miközben a bevándorlásellenes Szabadságpárt (FPÖ) húsz százalék, a Zöldek tíz százalék körül stagnálnak.

Általános vélemények szerint ezek a felmérési eredmények azonban semmiképpen sem az SPÖ erejét, mint inkább az ÖVP gyengeségét tükrözik. A Neue Zürcher Zeitung svájci napilap cikke szerint az ÖVP mára, habár államilag támogatott, de megtépázott párt lett, amely a kudarcok után nem fog tudni egyhamar talpra állni. Szerintük a konzervatívok jelenleg a hanyatlást igyekeznek megállítani, mivel úgy látják, hogy már a párt egzisztenciája van veszélyben. A párt kétségtelenül nagy megmérettetés előtt áll, hiszen nemcsak annak élén következtek be jelentős változások, de gyökeresen átalakult a nemzetközi környezet, amely gazdasági nehézségeket is maga után vont. Ezek miatt egy új programra van szükség, amely képes rangsorolni a jelenleg fennálló nehézségeket. Ha a trendek folytatódnak, akkor a következő, 2024. őszi választásokat követően korántsem biztos, hogy a kereszténydemokrata párt adja az osztrák kancellárt, sőt még ahhoz is egy nagykoalícióra szorulna, ha továbbra is kormányozni akarna.

Az idő jelenleg egyértelműen a szociáldemokratáknak dolgozik.

Kérdés, hogy mekkora ebben Kurz felelőssége. A Handelsblatt német lap szerint nem elhanyagolható, az öröksége ugyanis egy korrupciós ügyektől megtépázott párt, és lemondásában is komoly szerepet játszott, hogy a Zöldek már nem akartak vele együtt kormányozni. Mindenesetre az egyik legnagyobb példányszámú osztrák lapnak, a Kronen Zeitungnak adott nyilatkozatában a magánszférában elhelyezkedő Kurz korábban leszögezte, kizárt a visszatérése a politikába.