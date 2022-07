Nem halad a döntéshozatal Boris Johnson lemondása után

Megtorpant az előrehaladás több fontos ügyben az Egyesült Királyságban, miután Boris Johnson bejelentette, távozik a kormány és egyben a kormányzó Konzervatív Párt éléről. A párt most igyekszik megtalálni Johnson utódját, ám a szavazások miatt több olyan kérdéskörben nem tud döntést hozni a brit vezetés – melyet tétovasága miatt többen zombikormánynak neveznek –, ahol szükséges lenne a mihamarabbi előrehaladás. Megtorpant például a rezsiárak emelkedése és az infláció ellen folytatott harc. Ezekkel kapcsolatban semmilyen új lépést nem jelentett be London, a legutóbbi intézkedéscsomagot májusban vezették be.

Fontos pénzügyi döntéshozatali aktusok hiányoznak a londoni tömegközlekedési vállalat éves keretszerződésének megkötéséhez, illetve az esélyegyenlőségi és felzárkóztatási program finanszírozását sem állapították meg, noha Johnson annak idején kormánya meghatározó küldetésének nevezett.

Utóbbival kapcsolatban Lisa Nandy, az ellenzéki Munkáspárt felzárkóztatási és esélyegyenlőségi árnyékminisztere úgy fogalmazott:

míg a tory vezetés magát a Westminsteren körbehordozva igyekszik a legmeggyőzőbb Margaret Thatcher-utánzást bemutatni, a kormányzat egyszerűen megállt.

A tétovázás problémákat hozhat az élelmezésben is. A The Grocer fogyasztói csomagolt árukkal foglalkozó brit hetilap arról írt, hiányzik a jóváhagyás az ország nemzeti élelmezési stratégiájáról, ugyanis az ukrajnai háború miatt csupán rövid vészmegbeszélésekre van lehetőség, hosszabb távú döntések előkészítését nem tudják folytatni. A műanyag csomagolások adóztatása, az üzlethelyiségekre kivetett és a pandémia miatt lecsökkentett adó visszaemelésének problémája mind olyan kérdések, amikre nincs válasz.