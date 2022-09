Lapozó: Pedagógushiány miatt kevesebb gyerekkel kezdődik el a tanév az olasz iskolákban

Egy év alatt nyolc százalékkal nőtt az Afrikából érkező diákok száma Franciaországban

A külföldi diákok fogadásával megbízott francia ügynökség, a Campus France adatai szerint a 2021/2022-es tanévben nyolc százalékkal nőtt a külföldi hallgatók száma a francia felsőoktatásban. Ez pedig 2005 óta a legnagyobb évközi növekedés, a külföldi diákok létszáma már meghaladta a 400 ezer főt. A franciaországi továbbtanulás digitális platformján, az Etudes en France portálon csak 2022 második felében több mint 140 ezer jelentkezést nyújtottak be a világ 70 országából érkező diákok. Ez pedig 18 százalékos emelkedést jelent a koronavírus-járványt megelőző időszakhoz képest. Arányaiban a legnagyobb növekedést az amerikai kontinensről és az Európából érkező jelentkezések számában mérték 15, illetve 13 százalékkal. Az észak-afrikai és a közel-keleti országok pedig – a már ott tanuló és újonnan felvett diákok számával – továbbra is vezetik a listát a mobilitás 10 százalékos növekedésével is. A francia felsőoktatásba beiratkozott külföldi hallgatók származási országának top 10-es listáján a 2021-2022-es tanévben Marokkó, Algéria, Szenegál, Tunézia, Elefántcsontpart és Kamerun szerepel hasonlóan a korábbi évekhez. A Campus France következő öt évre vonatkozó előrejelzései szerint az afrikai diákok mobilitása tovább fog növekedni, ami elsősorban a Szubszaharai Afrikát érinti. „Míg a szubszaharai térségből érkező hallgatók 2015-ben még csak a külföldi hallgatók 20 százalékát képviselték, 2020-ban már 25 százalékukat. A számok azt mutatják, hogy Franciaország vonzereje folyamatosan és erőteljesen növekszik”– közölte Judith Azema, a Campus France kommunikációs megbízottja.

Forrás: lemonde.fr

Olaszország is belátta az atomenergia szükségességét

„Olaszországnak is szüksége van atomenergiára” – ismerte el az olasz ökológiai átmenetért felelős miniszter, Roberto Cingolani. A megújuló energiaforrások nem termelnek elegendő energiát, atomerőművek nélkül Itália nem éri el az energiafüggetlenséget. Az olasz miniszter az árplafon bevezetését sürgeti az energiatermékekre. Mostanra már minden olasz politikus belátta, hogy nincs vesztegeti való idő, mert az olasz vállalkozások egymás után jelentenek csődöt, a lakosságot pedig megfojtják a megemelkedett rezsiköltségek. Az atomerőművek létesítését eddig Matteo Salvini, a Liga elnöke szorgalmazta, aki hangsúlyozta, hogy Olaszország körbe van véve atomerőművek tömkelegével, amelyek biztonságosan működnek, és az energiaellátás biztonságát nyújtják a többi európai országnak.

Forrás: affaritaliani.it