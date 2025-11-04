Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak + videó

BayernPSGblrekordHarry Kane

Még a címvédő PSG edzője is a Bayern Münchenről áradozik, de pontot tenne a rekord végére

Nagy választás elé kerülnek kedd este a szurkolók, ugyanis két óriási rangadó vetélkedik egymással a forduló meccse címért a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik körében. Egyrészt a Szoboszlai Dominik vezette Liverpool a Real Madridot fogadja az Anfielden, másrészt a BL-címvédő Paris Saint-Germain otthonában lép fel a félelmetes formában játszó Bayern München. A bajorok a jelenlegi idényben még pontot sem veszítettek a bajnokságban és a nemzetközi kupában, már eddig abszolút rekordot állított fel Vincent Kompany gárdája azzal, hogy 15 meccsből 15 győzelem áll a bajorok neve mellett. Persze a címvédő franciákat sem kell félteni, ők ugyanúgy veretlenek a BL-ben, mint a müncheniek.

Molnár László
2025. 11. 04. 8:15
A Bayern München sorra nyeri a mérkőzéseit, erre készül Párizsban is a BL-címvédő PSG ellen Fotó: Sven Simon Forrás: dpa
Igazi csúcsrangadóra kerül sor ma 21 órai kezdettel a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában, miután a címvédő PSG hazai pályán fogadja Európa legjobb formában játszó csapatát. A Bayern München jelenlegi teljesítményére csak a legelvakultabb bajor szurkolók számítottak – vagy talán még ők sem –, ugyanis a bajor sztárgárda megdöntve az AC Milan 1992/93-ban felállított rekordját, amikor 13 győztes meccsel kezdte meg a szezonját, jelenleg 15 győztes meccset tudhat a háta mögött. Holott az előző bajnoki idény kezdetekor sok kétség övezte Vincent Kompany kinevezését a Bayern vezetőedzői posztjára, miután a szakember előzőleg kiesett a Burnley-vel a Premier League-ből. Az Allianz Arénában töltött első szezonját azonban siker koronázta, ugyanis nagy fölénnyel vette vissza a bajor csapat a bajnoki címet, míg a jelenlegi idény fenomenális kezdése után a Bayern ismét félelmet kelt az ellenfelekben.

A Bayern gólfelelőse, Harry Kane (balról a második) ebben az idényben már 24 találatnál jár
A Bayern gólfelelőse, Harry Kane (balról a második) ebben az idényben már 24 találatnál jár    Fotó: AFP/Frank Hoermann

Mi a Bayern titka? 

Amikor legutóbb, a Bundesliga rangadóján simán 3-0-ra verték a bajorok egyik legnagyobb hazai riválisukat, a Bayer Leverkusent, tovább nőtt a csapat csodálóinak száma, ugyanis Kompany a rotációra hivatkozva pihentette a Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise triót. Hogy ez miért annyira fontos? Nos, a csatártrió a Bayern legveszélyesebb fegyvere, például a zsinórban aratott 14. győzelemkor a Köln elleni kupameccsen Kane két, míg Díaz és Olise egy-egy találattal repítette tovább a müncheni csodacsapatot.

– Egy európai rekord megdöntése különleges. De most már vége, ezen is túl vagyunk. Holnap újra edz a csapat és megyünk tovább, készülünk a következő győzelemre – jelentette ki Vincent Kompany.

A Marca elemzése szerint a fent említett hármas alkotja jelenleg Európa legveszélyesebb támadótrióját, miután a Bayern 54 góljából 37-et ők szereztek az első 15 mérkőzésen. Ezen gólok közül harmincat a Bundesligában lőttek, amivel jelentős különbséggel a legtöbb gólt szerző csapattá tették őket az öt legjobb európai bajnokságban. 

Harry Kane statisztikája

  • Bundesliga: 9 meccs, 12 gól, 3 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 3 meccs, 5 gól
  • Német Kupa: 2 meccs, 4 gól
  • Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Klub-vb: 5 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
  • Összesen: 20 meccs, 24 gól, 4 gólpassz

Luis Díaz statisztikája

  • Bundesliga: 9 meccs, 5 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 3 meccs, 1 gól
  • Német Kupa: 2 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
  • Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Összesen: 15 meccs, 8 gól, 5 gólpassz

Michael Olise statisztikája

  • Bundesliga: 9 meccs, 4 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 3 meccs, 1 gól, 3 gólpassz
  • Német Kupa: 2 meccs, 2 gól
  • Német Szuperkupa: 1 meccs, 0 gól
  • Klub-vb: 5 meccs, 3 gól, 2 gólpassz
  • Összesen: 20 meccs, 10 gól, 9 gólpassz

A Bayern legutóbb a belga Brugge-t verte a BL-ben:

Sokan már Robben, Lewandowski és Ribéry triójával hasonlítgatják a Kane vezette csatárhármast

A legtöbb szurkoló már úgy véli, a jelenlegi csatárhármas bizonyos szempontból kezd hasonlítani Robben, Lewandowski és Ribéry triójára.

– Frank és Arjen nagyon különleges párost alkottak, de Michaelben és Luisban is nagy potenciál rejlik. Imádnak együtt játszani, és véleményem szerint két kiemelkedő szélső. Megvan bennük a potenciál, hogy egy korszakot teremtsenek itt, ám Harryről sem lehet megfeledkezni. A góljainak száma hihetetlen, ráadásul igazi csapatjátékos és góllövő is egyben. Ez a kombináció teszi őt igazán különlegessé. Meccsenként több mint 12 kilométert fut, küzd a csapatért, nemcsak egy center feladatait hajtja végre. Nagyon elégedettek vagyunk velük, mindhárman kiváló formában vannak – mondta a Bayern sportigazgatója, Christoph Freund a Marcának.

Azt mindenki sejti, hogy a Bayern győzelmi sorozata valószínűleg nem lesz fenntartható a végtelenségig, ám ezt jelenleg úgy érték el a sportigazgató szerint, hogy a bajorok potenciálja még messze van a teljes kihasználástól. Ugyanis Davies és Musiala továbbra is sérültek, Laimer még mindig csak átmeneti megoldás a jobbhátvéd poszton, és Kimmichnek továbbra sincs egyértelmű partnere a középpályán.

Ugyanakkor például ott van a Chelsea-től érkezett Nicolas Jackson, aki eddig kiválóan helyettesítette Kane-t, mind a BL-ben, mind a Bundesligában van már gólja (3) és gólpassza (2).

A PSG vezetőedzője, Luis Enrique elismeri a Bayern fantasztikus teljesítményét, de mindenképpen nyerni szeretne a bajorok ellen
A PSG vezetőedzője, Luis Enrique elismeri a Bayern fantasztikus teljesítményét, de mindenképpen nyerni szeretne a bajorok ellen    Fotó: Franck FIFE / AFP

A PSG edzője áradozik a Bayernről

Az edzői pályafutása során már ezt-azt elérő – a Barcelonával és a Paris Saint-Germain csapatával is BL-t nyert többek között – Luis Enrique, a PSG edzője a mérkőzés előtt áradozott a Sport Bild kérdésére a Bayern Münchenről. A bajorok győzelmi rekordjáról ennyit mondott: 

Tudjuk, milyen nehéz három vagy négy meccset megnyerni egymás után. De amikor ez a szám már 15, az egyszerűen hihetetlen.

Luis Enrique tudja, nem lesz egyszerű otthon tartaniuk a három pontot, hiszen szerinte Európa két, legjobb formában játszó csapata csap össze kedd este Párizsban, de készen áll ő is és csapata is a csatára, nagyon motiváltak, hogy ebben az idényben elsőként megállítsák a Bayern-expresszt.

Ez a két csapat pontveszteség nélkül vezeti a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláját, miután az első három bajnoki mérkőzésen három győzelmet arattak. 

Mindkettőjüknek +10-es a gólkülönbsége, igaz, a PSG eggyel több gólt szerzett (13), és ezzel a nagy rangadó előtt megelőzi a német rekordbajnokot (12), igaz, a bajorok pedig eggyel kevesebbet kaptak mostani riválisuknál (2 és 3). 

– Ha a három Bajnokok Ligája-mérkőzésről beszélünk, akkor eggyel kevesebb gólt szereztek, mint mi. Mivel én mindig a pozitív statisztikákat keresem, így akár ebbe is belekapaszkodhatunk – mondta Enrique vigyorogva, majd hozzátette, a szezon végéig kell várniuk, amíg eldől, hogy ki a legjobb csapat Európában vagy a világon.

A keddi Bajnokok Ligája meccsek párosítása:

  • SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 18.45 
  • Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 18.45
  • Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 21.00 
  • Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 
  • Atlético Madrid (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga) 21.00
  • Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
  • Tottenham Hotspur (angol)–FC Köbenhavn (dán) 21.00 
  • Olimpiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 21.00 
  • Bodö/Glimt (norvég)–AS Moanco (francia) 21.00

A Leverkusent mindkét csapat kitömte, a tartalékos Bayern hármat vágott nekik a bajnokságban, míg a párizsiak alaposan megszórták őket a BL-ben:

