Még a címvédő PSG edzője is a Bayern Münchenről áradozik, de pontot tenne a rekord végére

Igazi csúcsrangadóra kerül sor ma 21 órai kezdettel a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában, miután a címvédő PSG hazai pályán fogadja Európa legjobb formában játszó csapatát. A Bayern München jelenlegi teljesítményére csak a legelvakultabb bajor szurkolók számítottak – vagy talán még ők sem –, ugyanis a bajor sztárgárda megdöntve az AC Milan 1992/93-ban felállított rekordját, amikor 13 győztes meccsel kezdte meg a szezonját, jelenleg 15 győztes meccset tudhat a háta mögött. Holott az előző bajnoki idény kezdetekor sok kétség övezte Vincent Kompany kinevezését a Bayern vezetőedzői posztjára, miután a szakember előzőleg kiesett a Burnley-vel a Premier League-ből. Az Allianz Arénában töltött első szezonját azonban siker koronázta, ugyanis nagy fölénnyel vette vissza a bajor csapat a bajnoki címet, míg a jelenlegi idény fenomenális kezdése után a Bayern ismét félelmet kelt az ellenfelekben.

A Bayern gólfelelőse, Harry Kane (balról a második) ebben az idényben már 24 találatnál jár Fotó: AFP/Frank Hoermann

Mi a Bayern titka?

Amikor legutóbb, a Bundesliga rangadóján simán 3-0-ra verték a bajorok egyik legnagyobb hazai riválisukat, a Bayer Leverkusent, tovább nőtt a csapat csodálóinak száma, ugyanis Kompany a rotációra hivatkozva pihentette a Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise triót. Hogy ez miért annyira fontos? Nos, a csatártrió a Bayern legveszélyesebb fegyvere, például a zsinórban aratott 14. győzelemkor a Köln elleni kupameccsen Kane két, míg Díaz és Olise egy-egy találattal repítette tovább a müncheni csodacsapatot.

– Egy európai rekord megdöntése különleges. De most már vége, ezen is túl vagyunk. Holnap újra edz a csapat és megyünk tovább, készülünk a következő győzelemre – jelentette ki Vincent Kompany.

A Marca elemzése szerint a fent említett hármas alkotja jelenleg Európa legveszélyesebb támadótrióját, miután a Bayern 54 góljából 37-et ők szereztek az első 15 mérkőzésen. Ezen gólok közül harmincat a Bundesligában lőttek, amivel jelentős különbséggel a legtöbb gólt szerző csapattá tették őket az öt legjobb európai bajnokságban.

Harry Kane statisztikája