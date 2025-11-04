Orbán Viktor: A nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

Orbán Viktor a bejegyzésben rámutatott: „Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.”
A kormányfő kifejtette, hogy azt várják a következő kormánytól, hogy az
- csökkentse a gazdasági támogatásokat,
- vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit,
- vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét,
- csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat,
- szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.
Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye
– fogalmazott.