Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak + videó

Orbán ViktorTisza Pártmezőgazdasági támogatásbankvilág13. havi nyugdíjotthonteremtési támogatásMagyarország

Orbán Viktor: A nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

A miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Orbán Viktor a bejegyzéshez azt írta: leadták a rendelést. A kormányfő szerint Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 8:07
Orbán Viktor üzent a nemzetközi pénzügyi elitnek Forrás: MTI
Orbán Viktor a bejegyzésben rámutatott: „Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.”

Orbán Viktor rámutatott: Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét
Orbán Viktor rámutatott: Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét (Fotó: MTI)

A kormányfő kifejtette, hogy azt várják a következő kormánytól, hogy az

  • csökkentse a gazdasági támogatásokat,
  • vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit,
  • vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét,
  • csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat,
  • szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.

Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye

– fogalmazott.

Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját

– zárta gondolatait.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Gulyás László
idezojelekKádár János

Kádár kezéhez vér tapad

Gulyás László avatarja

1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

