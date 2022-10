Ilya Shapiro: Egészségtelen légkör alakult ki

– Mit vár a konzervatív többségű szövetségi legfelső bíróság új ítélkezései évadjától? Az abortuszhoz való jogot eltörlő ítélet igazi szenzáció volt.

– Ilyen súlyú ítélet, mint a Roe kontra Wade megváltoztatása, most nem várható, talán ötvenévente egyszer, ha akad ilyesmi. De nagy témákat vesznek elő ezúttal is a talárosok, mint a bőrszín szerinti preferenciák az amerikai felsőoktatásban, a választási törvény, a szólásszabadság és a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni fellépés kapcsolata.

Mérgezi a közéletet a bírálat, amelyet a bíróság a baloldaltól, jogászprofesszoroktól és újságíróktól kap, miszerint csak a végeredményt akarják az egészből kisajtolni. A többségi vélemény alapja egy jogfilozófia, ami persze csalódást kelt a baloldali jogászelitben.

– Mindenesetre az abortuszítélet igen demokratikusnak tűnik: az egyes államokat hatalmazza fel a szabályozásra. Nem így látja?

– De, igen. Semmi gond nincs azzal, ha mondjuk Kalifornia vagy New York liberálisan áll az abortuszhoz, Texas vagy Oklahoma pedig konzervatívan. Jó lenne, ha az egyes államok más kérdéseket is maguk tudnának szabályozni.

– Nem erősíti a bíróság maga is az amerikai kultúrharcot azáltal, hogy konzervatív ellensúlyt képez a baloldali Biden-kormánnyal és a szintén demokrata többségű kongresszussal szemben?

– Nem vagyok biztos benne, nem kérdőjelezem meg egyetlen főbíró jóhiszeműségét sem. De az tény, hogy a bírók az amerikai polgárháború óta példátlanul polarizált közélet pártpolitikai harcainak meghosszabbított karjaként jelennek meg. Az egyetlen tartós megoldás az lenne, ha a bíróság a végrehajtó hatalom helyett az egyes szövetségi államoknak és a törvényhozásnak juttatna vissza hatásköröket. Valóban nem túl jó állapot, hogy a bíróság minden júniusban eldönt vagy féltucatot az ország fajsúlyos ügyei közül, de jelenleg ez van, ez az elmúlt évtizedekben végbement központosítás eredménye. A főbírók fontosabb szerepet töltenek be, mint amilyet kellene.

Az amerikai alkotmánybíróság nem könnyű időket él meg. Ezt erősítette a kiszivárogtatási botrány is: az abortuszról szóló ítélet hónapokkal előbb kikerült a sajtóhoz.

– Bő két évtizede még az elnökválasztást is eldöntötték, amikor George W. Busht hozták ki győztesnek Al Gore-ral szemben…

– Nem is tudtak volna nem dönteni az eléjük terjesztett ügyben, de tény, hogy ez is hozzájárult jogi háborúink eszkalációjához.

– Ritkán látni olyan országot, ahol az alkotmánybírók ennyire reflektorfénybe kerülnek. A meghurcolt konzervatív főbírójelölt, Brett Kavanaugh szó szerint elsírta magát a szenátusi meghallgatásán, újabban pedig fizikai támadásoktól is tartania kell…

– Ez is a bíróság túl jelentős szerepének a következménye. Kavanaugh jelöléséből már a későbbi, szexuális zaklatási vádak előtt is felfokozott ügy lett. Ennek az volt az oka, hogy Kavanaugh Anthony Kennedy helyére készült a bíróságba, aki pedig a mérleg nyelve volt. A nála konzervatívabb Kavanaugh-val jobbra mozdult volna – és mozdult is végül el – a mérleg nyelve. Régebben nem volt gyakorlat, hogy a főbírókat testőrök védik, ha útra kelnek, nem voltak ennyire felismerhetők, mint most.