Újabb francia középiskolában történt durva zavargás + videó

Alig pár nap elteltével újabb francia középiskolában történt durva rendbontás, amint arról hírügynökségünk beszámolt, egy nanterre-i intézetben diákok egy csoportja azért tiltakozott, mert az iskola szabályai nem tették lehetővé a muszlim öltözékek viselését az épületen belül. A megmozdulásból heves összecsapás lett a tanulók és a rendőrök között, több diákot is őrizetbe vettek.

A nanterre-i iskolát követően most azonban egy fővárosközeli középiskola is zavargás színterévé vált, az eset Beaumont-sur-Oise település Évariste-Galois nevű intézményében történt. Az egész azzal kezdődött, hogy néhány diák az iskola épülete előtt gyülekezett, ám azt nem részletezték, hogy pontosan mi is a céljuk ezzel.

Az igazgatóság rendőri segítséget kért a rend helyreállításához, ám ekkor elszabadultak az indulatok és tűzijátékkal kezdték lőni az iskola előtt gyülekezők az épületet, a jelenetről felvétel is készült.

Aujourd'hui,une semaine après des menaces de violences envers des professeurs le lycée Evariste Galois à Beaumont sur Oise a connu de nouvelles scènes de violences.

A támadásra a rendőrök könnygázzal válaszoltak, ám az épületen belül is történt rendbontás, az Actu.fr című lap értesülései szerint néhányan petárdáztak és egyes szülők állítása szerint volt, akinél szúrófegyver volt. Az iskolában valóban teljes volt a fejetlenség, az épületen belül készült felvételeken látszik, hogy a megrémült diákok fejvesztve szaladnak a folyosókon, illetve dulakodásról készült képsorok is felkerültek a közösségi oldalakra.