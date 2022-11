Az iráni pénzügyminiszter szerint a Nyugat a szankciók rabja

Szokatlan vendég – Nem nevezhető szokványosnak, hogy egy iráni miniszter az Európai Unió egyik tagállamába látogat, mint az történt Magyarországon, azonban a nehéz körülmények közepette is fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat – fogalmazott Szijjártó Péter még az iráni–magyar üzleti fórum csütörtöki zárásán. A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a fórum eredményesen zajlott, hiszen keretében 55 kétoldalú, vállalatközi találkozót sikerült lebonyolítani. Ismertette, hogy tavaly 45 százalékkal, idén eddig 55 százalékkal bővült a kétoldalú kereskedelem, és az együttműködés több területen komoly hagyományokkal bír, így az agrárkutatást, a mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiákat, az egészségipart illetően is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly Magyarország és Irán kereskedelmi mérlegében több mint 11 milliárd forint volt a kivitel, és majd hárommilliárd forint a behozatal. Nemrégiben egyébként Ali Bagheri iráni külügyminiszter-helyettes is Magyarországra látogatott, aki akkor arról tájékoztatta lapunkat, hogy vannak tapogatózó tárgyalások arról, hogy idővel iráni energiahordozókkal pótolják az orosz forrásokat. Ehhez képest a héten az Európai Unió újabb szankciókat vezetett be iráni személyek ellen, akik „Mahszá Amíni fiatal iráni nő letartóztatása utáni haláláért, illetve az eset miatt kirobbant tüntetések véres elfojtásáért felelősek”. Úgy tűnik, egyelőre befagytak a 2015-ös, úgynevezett atomalku megmentésére irányuló bécsi tárgyalások is. A megállapodásból még Donald Trump vezette ki az országát, de Joe Biden sem tért vissza hozzá az elmúlt két évben. (MN)