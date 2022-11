Embert próbáló télre készülnek Ukrajnában

Ez egy borzalmas télkezdet Ukrajnának − jelentette ki Jens Stoltenberg pénteken. A NATO-főtitkár a háború kilenc hónapja alatt eddig példátlan pusztítással járó, az ukrán energetikai és kritikus infrastruktúrát célzó e heti orosz rakéta- és tüzérségi csapásokra reagálva elmondta, a védelmi szövetség külügyminisztereinek november 29–30-i találkozóján azt fogja kérni a tagállamoktól, hogy fokozzák az Ukrajnának nyújtott humanitárius támogatást, ezen belül is a generátorok, téli ruházat, valamint egyéb olyan eszközök szállítását, melyek elengedhetetlenek a civilek túlélése szempontjából.

Ukrán tél: fűtés, áram és vízellátás nélkül

Ukrajna még mindig nem heverte ki teljesen a szerdai, az egész ország területét érintő orosz rakéta- és tüzérségi csapások okozta károkat, a háború sújtotta állam egyes részein csütörtökön és pénteken sem állt helyre teljesen az áram- és vízellátás.

Ez ugyanakkor nem szokatlan az ukránoknak, amióta szeptemberben sikeres ellentámadásba lendültek, azóta folyamatosak a − nagyobb részben − energetikai infrastruktúrát érő támadások, a tél kapujában pedig ezek csak még intenzívebbek lesznek.

Éppen ezért a kijevi kabinet sem ül ölbe tett kézzel, az ukrán vezetés számos intézkedéssel próbálkozik enyhíteni a lakosság szenvedését. − Országszerte nyilvános menedékhelyeket, úgynevezett legyőzhetetlenségi központokat hoznak létre − jelentette be kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A menedékhelyeken a nap huszonnégy órájában ingyenes áramot, fűtést, vizet, internetes hozzáférést, telefonkapcsolatot és orvosságokat biztosítanak a leginkább rászorulóknak.

Elektronikus eszközeiket töltik fel árammal az emberek egy kijevi melegedőponton, amikor az orosz rakétatámadások miatt áramszünet van a kijevi lakások nagy részében 2022. november 24-én. Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk

A rakétacsapások által egyre inkább sújtott ukrán fővárosban is készülnek az áramkimaradásokra. Vitalij Klicsko polgármester a brüsszeli Politico hírügynökségnek adott interjúban elmondta, több ezer menedékközpontot hoztak létre Kijevben, főként iskolákban, melyeket generátorokkal, fatüzelésű kályhákkal szereltek fel. Annak érdekében, hogy minél kevesebb villamos energiát használjanak fel, éjszakánként nincs közvilágítás az utcákon. Emellett a fővárosban folyamatosan halmozzák fel a kemény tél átvészeléséhez szükséges élelmiszert, ivóvizet és gyógyszereket. A polgármester pénteki nyilatkozata szerint egyébként már a lakóházak egyharmadában volt fűtés, a kijeviek felénél pedig az áramszolgáltatás is működött.

A vidéki városokban, falvakban azonban ennél sokkal nehezebb helyzetben van a még ott maradt lakosság.

Ide sokkal kevesebb forrás és figyelem jut, valamint már a háborút megelőzően is sokkal rosszabb volt a helyzet, mint például a fővárosban.

A háztartások legtöbbje már átállt a fatüzeléses kályhák használatára, azonban a tűzifaellátás is akadályokba ütközik. Egyrészről a háború pusztítása az erdőket sem kímélte, rengeteg a taposóakna, ez pedig nagyon veszélyessé teszi a kitermelést. Másrészt az állam sem engedi a civileknek, hogy csak úgy kivágják a fákat, még a jelenlegi súlyos helyzetre való tekintettel sem. Ugyanakkor állami program keretében elviekben mindenkinek jár bizonyos mennyiségű fa, ennek kiszállítása az infrastruktúrában keletkezett károk miatt ugyanakkor nem minden esetben megoldott.

Az áramkimaradások miatt nagyon nehéz helyzetbe kerül az ukrán egészségügy is. A kórházak ugyan el vannak látva tartalék generátorokkal, azonban a műtétek közbeni áramszünetek akár emberéletekbe is kerülhetnek. A tél beköszöntével ebből a szempontból ördögi körbe kerültek az ukránok: a fűtés és tiszta ivóvíz hiánya miatt nagyobb eséllyel szorulnak egészségügyi ellátásra, ez utóbbi pedig egyre nehezebben elérhető számukra.

Nagyobb hangsúly a humanitárius támogatáson

A tél kezdetére való tekintettel a nyugati szövetségesek is nagyobb hangsúlyt helyeznek Ukrajna humanitárius támogatására. Az Európai Unió még október közepén indította el téli menedék programját a háború sújtotta országban, téliesített menedékközpontokat állítva fel Ukrajnában és Moldovában.

Emellett az unió további 175 millió euró támogatást biztosít Kijevnek és Chisinaunak − az Ukrajnával szomszédos országban az orosz Gazprom a felére csökkentette a földgázszállítmányok mennyiségét, a miniszterelnök szerint Moldova áram- és gázellátás nélkül maradhat a télre −, melyet a felek arányosan használhatnak fel.

Norvégia a héten jelentette be, hogy kétmilliárd koronával (78 milliárd forint) támogatja Ukrajna energiaellátását a téli hónapokban. − Párhuzamosan a kritikus infrastruktúrákra mért orosz támadások miatt, további forrásokat fogunk felhalmozni − jelentette ki Jonas Gahr Store norvég kormányfő. Természetesen a Kijevet évek óta rendületlenül támogató Egyesült Államok sem marad ki a sorból: Washington négyszázmillió dollárnyi támogatással generátorokat, valamint többek közt a NASAMS légvédelmi rakétarendszerhez szükséges lövedékeket biztosít Ukrajnának. A legtöbb európai ország is hasonlóan tesz, döntően generátorokat, téli ruházatot szállítanak a háború sújtotta területekre.

Befagyott frontvonalak

A fagyok, a hideg és az egyre romló időjárási viszonyok következtében a katonáknak is fel kell készülniük arra, hogy sokkal kevesebb eredményt tudnak majd elérni, idejük nagy részét pedig a lövészárkokban kell tölteniük.

A nappali órák számának csökkenése, a hőmérséklet és az időjárási viszonyok egyedi kihívások elé állítják a harcoló katonákat

− áll a brit védelmi minisztérium jelentésében. Mivel a nappalok jócskán rövidebbek, így sokkal kevesebb idejük lesz a feleknek a különböző műveletek végrehajtására, a hidegben pedig amúgy is alapvetően csökken a katonák harci kedve. Emellett a nem megfelelő felszerelések is hátráltathatják a két haderőt, a téli egyenruha hiánya komoly sérüléseket eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is rengeteg téli felszerelést, hálózsákot biztosított az ukrán hadseregnek.

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter is egyetért abban, hogy a téli időjárási viszonyok mellett sokkal nehezebb dolguk lesz a katonáknak.

Amennyiben esik, vagy havazik, akkor nem tudjuk használni a páncélozott harcjárműveket és személyszállítókat, kivéve, ha lánctalppal vannak felszerelve. A hadjárat következő szakaszát nagyban befolyásolni fogja, hogy milyen tél elé nézünk

− mutatott rá Reznyikov.