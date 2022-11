Lapozó: Kettős állampolgárságot ad a spanyol kormány a románoknak

Óriási mennyiségben lopják Franciaországban az építőanyagot

Bár az építkezések fosztogatása mindig is ismert jelenség volt Franciaországban, az állami építési beruházások regionális szövetségének és a francia építőipari szövetségnek a vezetője is arról számol be, hogy az elmúlt időszakban soha nem látott méreteket öltött. Különösen felerősödött az ország északi régiójában, valamint Gironde és Rhône-torkolat megyében. A szakemberek szerint a lopások jellegének és mennyiségének jelentős változása egyértelműen a szankciós infláció, az üzemanyagok és az építőanyagok árának drasztikus emelkedésével hozható összefüggésbe. Míg korábban „csak” a munkagépekben lévő üzemanyagot és az elektromos szerszámokat lopták előszeretettel, ma a lopott eszközök arzenálja és mennyisége még a sokat látott szakembereket is meglepi. A tolvajok az üzemanyagon és az elektromos kézi szerszámokon kívül most már magukkal viszik a munkagépek akkumulátorait, sőt magukat a munkagépeket is. A villanyóraszekrényeket nemcsak a raktárakból hordják el százszámra, hanem a már felhúzott épületekből is kiszerelik. A tolvajok minden esetben szakemberek, a villanyóraszekrények eltávolítását ugyanis szakszerűen és tisztán végzik el. Tömegével és nyomtalanul tűnnek el a bojlerek, sőt a munkások lakókonténerei is. A tolvajok körében népszerűek lettek az olyan drága alapanyagok is, mint a réz, az öntöttvas és a hidegburkolatok, a csempék és a járólapok. Egy építkezésről szőrén-szálán szívódott fel az építésvezető lakókocsija, sőt több helyszínről még az oltóvíztározó is. Az építkezések fosztogatása évente átlagosan és vállalatonként százezer eurós (hozzávetőleg negyvenmillió forintnak megfelelő) kárt okoz. A megoldást nehezíti, hogy a helyszín hatékonyabb őrzésének összköltsége könnyen meghaladhatja a lopások összértékét. Ugyanez vonatkozik a lopás elleni biztosításokra is.

Forrás: 20minutes.fr

Nem viselhetett szivárványos színeket ruháján a dán újságíró Katarban

Nemcsak a játékosok számíthatnak szankciókra, ha Katarban viselik a vitatott „One Love” – az LMBTQ- közösséget népszerűsítő – szivárványos karszalagot, hanem mindenki, aki szem előtt van, olvasható a dán TV2 oldalán. A csatorna sportújságírója, Jon Pagh Dohától harminc kilométerre, egy autópálya menti szálloda előtt készült bejelentkezni, amikor rendőrök léptek oda hozzá, és közölték, le kell vennie a szivárványos karszalagot. A riporter megkérdezte a rendőröket, hogy miért nem viselheti a szalagot, amire az volt a válasz, hogy az illegális. A csatorna felvételén látható, amint a riporter vitába száll a rendőrökkel, többek között közli, hogy nem veszi le, mert azok csak színek. A nézeteltérés során a rendőrök higgadtan válaszoltak az újságírónak, majd mivel az önként nem távolította el a szalagot, az egyik intézkedő egyenruhás annyit közölt a riporterrel, talál rá más megoldást, hogy eltávolítsák az illegális jelzést, és elhagyta a helyszínt.

Forrás: TV2