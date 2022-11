Újabb csörte: Koszovóban a szerbek nélkül rendeznének választásokat

Hamarosan büntetésekkel jár a szerb rendszám

A szerbek azért hagyták ott a koszovói intézményeket, mert a pristinai vezetés arra kötelezi őket, hogy cseréljék le az autóikról a szerb rendszámokat koszovóira, illetve leváltottak egy szerb rendőri vezetőt is, de probléma számukra az is, hogy még mindig nem alakult meg a Szerb Községek Közössége, amelyről csaknem egy évtizede állapodott meg a két fél a brüsszeli egyezményben. A koszovói hatóságok egyelőre figyelmeztetik a döntést megtagadó autósokat, de november 21-től már 150 eurós büntetés is jár az „engedetlen” szerbeknek.

Albin Kurti miniszterelnök ezzel kapcsolatban a sajtónak azt mondta, hogy a szerbek koszovói intézményekből való kivonulása után az észak-koszovói megüresedett posztokat gyorsan be kell tölteni, és nem várhatják meg a szerbek visszatérését.

Négy észak-koszovói polgármesteri posztra új választást kell szerveznünk

– mondta, majd hozzátette: ami a Szerb Lista tíz parlamenti képviselői helyét illeti, azt másokkal kell betölteni.

Kurti: Alkotmányellenes a Szerb Községek Közössége

A Szerb Községek Közösségének megalakítását már nemcsak Belgrád, hanem az Egyesült Államok és az Európai Unió is követeli. A kormányfő viszont hajthatatlannak tűnik a kérdésben.

Tavaly kerültem hatalomra. Az elődeim írták alá ezt a dokumentumot, ugyanazokkal az emberekkel, akik még mindig kormányon vannak Szerbiában. Miért nem alakították meg ezt még akkoriban?

– tette fel a kérdést Kurti.

A miniszterelnök úgy véli, hogy a Szerb Községek Közössége egyébként sincs összhangban a koszovói alkotmánnyal. Mindezt azzal magyarázza, hogy az alkotmány szerint ez egy multietnikus ország.

Az albán politikus aláhúzta: ezt a fajta autonómiát nem is az északi részen többségben élő koszovói szerbek indítványozzák, hanem sokkal inkább Belgrád, amely így akarja kompenzálni azokat a veszteségeket, amelyeket még Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök háborúi alatt elszenvedett.

Belgrád: Albán kísérlet az északi rész elfoglalására

Petar Petkovic, a belgrádi kormány Koszovó-ügyi irodájának vezetője azt mondta, a szerb önkormányzati választásoknak a szerbek és a szerb nép nélkül nincs értelme, és mint ilyenek, kudarcra vannak ítélve. Ez Pristina újabb kísérlete, hogy elfoglalja Koszovó északi részét, miközben valamiféle választási folyamat mögé bújnak egy olyan időszakban, amikor Albin Kurti, Vjosa Osmani elnök és csatlósaik egyoldalú és illegális akcióikkal tovább növelik a feszültséget – tette hozzá.

Petkovic hangsúlyozta: ez újabb bizonyítéka annak, hogy Pristina soha nem is akart intézményes együttműködést a koszovói szerbekkel, hanem éppen ellenkezőleg, csak a nagy albán elképzelést próbálta megvalósítani, kiteljesíteni, és kiűzni a szerbeket évszázados lakhelyükről.

Semmiféle zsarolással és fenyegetéssel nem sikerül megijeszteni a pristinai intézményeket elhagyó szerbeket, akik világosan kimondták, hogy az intézményekbe való visszatérés egyetlen módja a Szerb Községek Közösségének megalakítása, valamint a rendszámtáblákra vonatkozó törvénytelen és egyoldalú döntések eltörlése

– nyilatkozta Petar Petkovic.

A belgrádi szerb vezető hozzátette: Pristina csak erőszakos lépésekben, fenyegetésekben és fegyverekkel való ijesztgetésben tud gondolkodni.

Kurti most a szerbekkel való leszámolás egy újabb szakaszába lép azzal az egyoldalú döntéssel, hogy választásokat szervez Koszovó északi részén, még akkor is, ha mindenki számára világos, hogy ez hiábavaló tett. A koszovói szerbek már nem szenvedhetik tovább a pristinai terrort, s az alapvető emberi jogaik megsértését

– zárta gondolatait Petkovic.

Közben az Európai Unió is sürgeti a megegyezést. Josep Borrell kiemelte, 2013 óta a legkomolyabb krízis van a térségben, és megállapodásra biztatta a feleket. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felszólította a szerbeket, hogy térjenek vissza a koszovói intézményekhez, a pristinai kormányt pedig, hogy mutasson rugalmasságot és kezdje meg a Szerb Községek Közösségének létrehozását – olvasható a V4NA hírügynökség cikkében.