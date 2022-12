Hogyan zajlik egy nyugalmazott pápa temetése?

A szombaton elhunyt korábbi egyházfő, XVI. Benedek pápa temetése számos kérdést vet föl, hiszen szinte precedens nélküli, hogy egy nyugalmazott (emeritus) pápát helyezzenek örök nyugalomra. Mintegy hatszáz év után ő volt az első olyan katolikus egyházfő, aki lemondott pápai tisztségéről 2013-ban. Visszavonulását követően azonban a katolikus egyház nem határozta meg, miként fogják eltemetni.

XVI. Benedek földi maradványait január 2-tól a Szent Péter-bazilikában helyezik el, hogy a hívők végső búcsút vehessenek tőle. A Vatikán bejelentése szerint a nyugalmazott egyházfőt csütörtökön, január 5-én temetik el. A szertartás 9.30 órakor kezdődik majd a Szent Péter téren, az emeritus pápa kérésének megfelelően az egyszerűség jegyében. Azt is közölték továbbá, hogy a temetést Ferenc pápa vezeti.

Sohasem láttunk korábban olyat, hogy egy pápa temessen el egy előző pápát

– nyilatkozta John McGreevy katolikus történész.

A katolikus egyháznak szigorú protokollja van arra nézve, milyen lépések követik az egyházfő halálát, ám az nem tisztázott, mi a teendő egy visszavonult pápa elhunytát követően. Szakértők egyetértenek abban, hogy a temetés előkészületei és a búcsúszertartás is másképp fog zajlani, mint egy pápa halálakor. Így arra a kilencnapos gyászidőszakra (novendiale) sem kerül sor, amely alatt a hívek leróják tiszteletüket az elhunyt egyházfő előtt. A katolikus egyházfő elvesztése esetén ezt az időtartamot használják arra a Vatikánban, hogy a konklávé, a bíborosok testülete felkészüljön az új pápa megválasztására.

A bíboros kamarás, hivatalosan camerlengo feladatai is kérdésesek – ezt a tisztséget jelenleg Kevin Farrell tölti be. A camerlengo az a személy, aki a Vatikánt irányítja egy pápa halála és a következő egyházfő megválasztása között, ő szervezné a temetést és a konklávé előkészítését is.

– Sok múlik azon, XVI. Benedek hogyan rendelkezett temetése részleteiről – véli Ulrich Nersinger német író, több Vatikánról szóló kötet szerzője.

Köztudott, hogy Joseph Ratzinger bíborosként még szülőföldjén, Bajorországban tervezte temetését.

2020-ban viszont II. János Pál pápa korábbi sírhelyét jelölte meg a Szent Péter-bazilika altemplomában, miután a szentté avatott lengyel pápa földi maradványait a bazilikába helyezték át

– számolt be róla az MTI. Az állami hírügynökség szombat délután közölte: XVI. Benedeket kérésének megfelelően a bazilika kriptájában helyezik majd el.

Mások szerint az is befolyásolja majd, miként vesznek búcsút XVI. Benedektől, hogy milyen elképzelései lesznek erről Ferenc pápának, aki az elmúlt években igen közel élt az emeritus pápához. Joseph Ratzinger lemondását követően ugyanis továbbra is a Vatikánban lakott.